الاثنين 28 أغسطس 2017 22:52
للمرة الثانية.. رجل يعطل طابعة ماكينة صرف آلي بالتبول عليها
تبول رجل في إحدى ماكينات الصرف الآلي بولاية سكسونيا السفلى الألمانية مما أدى لإعطابها، في ثاني حادثة من نوعها في نفس الولاية خلال أقل من ستة أشهر.
وقالت الشرطة إن الرجل تعمد التبول في فتحة خروج بيان الحساب في الماكينة مما أضر بالطابعة الموجودة بداخلها. واكتشف موظفو البنك هذا العمل التخريبي في الصباح. وقدرت الأضرار بعدة مئات من اليورو.
وكان شخص قد تبول في فبراير/ شباط الماضي في طابعة إحدى الماكينات بمدينة تسيله بنفس الولاية مما اضطر العاملين لاستبدال الطابعة بأكملها.
وأظهر تسجيل الفيديو رجلا أثناء تبوله في الطابعة. وتبين للشرطة فيما بعد أن الجاني هو مشرد معروف للسلطات.
المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
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