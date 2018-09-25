الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 17:56
للمرة الأولى منذ 4 أعوام "النفط" يتخطى 80 دولارا للبرميل
بلغت أسعار النفط أعلى مستوى لها في أربع سنوات، بفضل عقوبات أمريكية وشيكة على صادرات إيران من الخام.
وقفز سعر برميل النفط إلى أعلى مستوى له منذ أربع سنوات وبلغ نحو 81 دولارا بعد قرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وشريكاتها عدم زيادة الإنتاج على الرغم من ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
ما الذي حدث؟
- العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 61 سنتا إلى 81 دولارا و81 سنتا للبرميل، بعد أن لامست أعلى مستوى لها صباح (الثلاثاء) عند 82 دولارا و20 سنتا وهو أعلى سعر منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.
- سعر النفط يتجه صوب تسجيل خامس زيادة فصلية على التوالي، في أطول سلسلة من المكاسب منذ أوائل 2017، حين قادت موجة ارتفاع استمرت ستة فصول، سعر النفط إلى مستوى قياسي عند 147 دولارا و50 سنتا للبرميل.
- العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط زادت 30 سنتا حيث وصلت إلى 72 دولارا و38 سنتا للبرميل قرب أعلى مستوياتها منذ منتصف يوليو/ تموز الماضي.
معلومات أساسية:
- الولايات المتحدة تستهدف في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل صادرات النفط الإيرانية بعقوبات وتضغط على الحكومات والشركات في أنحاء العالم للامتثال وخفض المشتريات من طهران.
- وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح قال إن الدول النفطية ستتحرك في "الوقت المناسب" لزيادة إنتاجها، ردا على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من منظمة "أوبك" إنتاج مزيد من الخام.
- بنك "غي بي مورغان" حذر من احتمال وقوع أزمة مالية عالمية جديدة، بسبب تقلص المعروض النفطي الذي دفع الأسعار نحو الصعود، لافتا إلى أن خسائر الإنتاج من إيران وفنزويلا تسببت في تسريع السوق، كما أن بيانات الطلب جاءت قوية فيما تجاهل اجتماع الجزائر الاستجابة إلى المطالب الأمريكية بضخ إمدادات إضافية سريعة.
- مدير استراتيجية أسواق السلع الأولية في بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي، هاري شلينجوريان، قال لمنتدي النفط العالمي الذي تنظمه "رويترز": "ستفقد إيران أحجام تصدير كبيرة، ونظرا لتردد أوبك في زيادة الإنتاج، فالسوق ليست مجهزة لملء الفجوة".
- الأمين العام لأوبك، محمد باركيندو قال إن من المهم لأوبك وشركائها، بما فيهم روسيا، التعاون لضمان عدم "الانزلاق من أزمة إلى أخرى".
- وكالة الطاقة الدولية تتوقع نموا قويا للطلب على النفط بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا هذا العام و1.5 مليون برميل يوميا في 2019، وقالت في أحدث تقرير لها إن السوق تشهد شحا في الإمدادات.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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