السودان وإسرائيل
الأحد 16 فبراير 2020 15:45

للمرة الأولى.. طائرة إسرائيلية تعبر الأجواء السودانية

رويترز
عبرت طائرة إسرائيلية، لأول مرة، فوق الأجواء السودانية، بعد أقل من أسبوعين على لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، الأحد، إن طائرة نفاثة إسرائيلية (M-ABGG)، أقلعت بداية الأسبوع الماضي من إسرائيل متوجهة إلى مطار كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو، وعادت نهاية الأسبوع إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي بعدما مرت عبر الأجواء السودانية.

وأوضحت الصحيفة أن البرهان أبلغ نتنياهو خلال لقائهما في مدينة عنتيبي الأوغندية في 3 فبراير/شباط الجاري أن بلاده ستسمح بمرور الطائرات الإسرائيلية في أجوائها باستثناء طائرات شركة العال الناقل الوطني الإسرائيلي.

وفي عدة حالات سابقة، مرت طائرات إسرائيلية عبر أجواء السودان، لكنها اضطرت للتوقف في عمان أو في وجهة أخرى حتى لا تسجل الرحلة باعتبارها رحلة إسرائيلية، وفق المصدر ذاته.

وبحسب يديعوت فإن النفاثة المذكورة، لا تحمل رقم تصريح إسرائيلي، لكن قاعدتها المسجلة هي في مطار بن غوريون.

وتشير بيانات بث الطائرة، إلى أنها أقلعت من إسرائيل إلى الكونغو مساء الإثنين، في مسار مر فوق قناة السويس، إريتريا، وإثيوبيا، وكينيا وأوغندا، يستغرق نحو 7 ساعات.

وفي طريق العودة، حلقت الطائرة الإسرائيلية في الأجواء السودانية، بمسار مر عبر الكونغو، وإفريقيا الوسطى، والسودان، ومصر، وهو المسار الذي استغرق 5 ساعات ونصف الساعة.

المصدر
الأناضول
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طائرة
المجال الجوي السوداني
عبدالفتاح البرهان

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