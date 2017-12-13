للمرة الأولى.. جلسة خاصة في برلمان أوروغواي تضامنا مع فلسطين

للمرة الأولى، عقد مجلس النواب في أوروغواي بكامل أعضائه جلسة خاصة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بحضور سفير فلسطين وليد عبد الرحيم، وعدد من السفراء العرب وسفراء من أمريكا اللاتينية.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" أن رئيس البرلمان أعلن افتتاح الجلسة الخاصة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الأربعاء، بعدما رحب بالسفير الفلسطيني والسفراء الحاضرين.

وتحدث بالجلسة برلمانيون من كافة الكتل البرلمانية الممثلة في المجلس، مؤكدين حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والعيش بسلام في دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

وأعلن النواب رفضهم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باعتبار مدينة القدس المحتلة "عاصمة لإسرائيل" ونقل السفارة إليها.

وطالب النواب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، معتبرين بناء المستوطنات والجدار العنصري عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام على أساس "حل الدولتين" وقرارات الشرعية الدولية.

ودعا المتحدثون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بالانسحاب من الاراضي المحتلة بناء على القرارات الدولية ذات العلاقة.

وأكدوا موقف جمهورية أوروغواي المبدئي مع فلسطين على أساس القرارات الدولية وخاصة قرار 181 وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وفي نهاية الجلسة، صوّت النواب بالأغلبية على توجيه التحية إلى الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني، وعلى تسليم نسخ عن المداخلات إلى سفارة دولة فلسطين في أوروغواي.

وعُقدت الجلسة بالجهود والتنسيق بين سفارة دولة فلسطين ومجموعة الصداقة البرلمانية أوروغواي – فلسطين.

بدوره، عبّر سفير فلسطين وليد عبد الرحيم عن تقديره الكبير لموقف مجلس النواب وموقف حكومة وشعب أوروغواي مع قضية الشعب الفلسطيني، وكذلك عن مواقف التضامن والصداقة مع فلسطين.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بمدينة القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، وشهدت على إثرها معظم أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة مواجهات متواصلة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، كما اندلعت مظاهرات مناهضة لقرار ترمب في عدة دول عربية وإسلامية وأجنبية.