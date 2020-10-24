الولايات المتحدة
السبت 24 أكتوبر 2020 23:09

للمرة الأولى.. اكتشاف عشّ لدبابير عملاقة قاتلة في أمريكا (فيديو)

رُصِد للمرة الأولى على الأراضي الأمريكية، بعد أشهر من البحث، عشّ لدبابير آسيوية عملاقة يعتبرها الخبراء الأكبر في العالم ويسمّيها البعض "الدبابير القاتلة".

وأوضحت وزارة الزراعة في ولاية واشنطن أن العش رُصِد، الخميس الماضي، في ملكية خاصة في بلين، قرب الحدود مع كندا، وهي إحدى مدن الولاية الواقعة في شمال غرب الولايات المتحدة.

وأشار البيان إلى أن الخبراء سيحاولون اعتباراً من، السبت، القضاء على الوكر تفادياً لانتشار الدبابير الغازية التي يبلغ طول الواحد منها نحو خمسة سنتيمترات، والتي يمكن أن تسبب لسعات مؤلمة للناس وتبصق السم.

وشرحت الوزارة أن "موقع العشّ حُدِّدَ بفضل التقاط نموذجين حيّين من الدبابير الآسيوية العملاقة في 21 من أكتوبر/تشرين أول الجاري، باستخدام فخاخ من نوع جديد نشرت في المنطقة".

كذلك أمكنَ، صباح الخميس، العثور على دبّورين آخرين حيَّين أيضاً بعدما زوّد فريق الوزارة الدبّورين اللذين تم أسرهما سابقاً بجهازي إرسال بغية التمكن من تعقبهما للاستدلال على العشّ.

وكانت عملية البحث عن الدبابير بدأت لدى أسر النموذجين الأولّين في ديسمبر/كانون الأول 2019 في المنطقة نفسها.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الدبابير التي توجد عادة في الولايات المتحدة تقتل 62 شخصًا في المتوسط سنويًا.

وما زالت كيفية وصول هذا النوع من الدبابير العملاقة المسمّى "فيسبا ماندارينيا" إلى الولايات المتحدة غير واضحة. حيث يمكن لهذا النوع أن يستوطن بشكل دائم إذا لم تتخذ الإجراءات المناسبة لمنعه من ذلك.

ويختلف هذا النوع عن الدبابير الآسيوية "ذات الأرجل الصفراء" ("فيسبا فيلوتينا نيغريتوراكس") التي بدأت استيطان قسم من أوربا الغربية، ويُعتَقَد أنها وصلت إليها بواسطة شحنة أوانٍ من الفخار مصدرها الصين سلّمت في جنوب غرب فرنسا، فبدأ انتشارها من هناك.

وفي اليابان حيث يتم أحياناً اصطياد الحشرات لأكلها، يموت ما بين 30 و50 شخصاً سنوياً نتيجة لسعات دبابير عملاقة.

أما التهديد الرئيسي الذي تشكله الدبابير، فهو على مستوطنات النحل التي تشهد أصلاً تراجعاً في مناطق عدة من العالم.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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