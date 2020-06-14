الأحد 14 يونيو 2020 23:29
للمرة الأولى.. أسير فلسطيني يحتضن ابنا أنجبه بالنطف المهربة (فيديو)
تمكن الأسير الفلسطيني المحرر صلاح حسين من احتضان عائلته وطفله الذي أنجبه عبر النطف المهربة، خلال اعتقاله لخمسة عشر عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأظهرت لقطات مصورة الأسير الفلسطيني صلاح حسين، من قرية بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، واحتضانه طفله لأول مرّة.
وكان الاحتلال قد أعاد اعتقاله لحظة الإفراج عنه، الخميس الماضي، بهدف سرقة فرحته بالحرية وبزوجته وطفله "علي" الذي رزق به عبر النطف المحررة.
المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند