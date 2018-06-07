الحج
الخميس 7 يونيو 2018 18:07

للمرة الأولى.. "أساور إلكترونية" لنحو 62 ألف حاج مصري

الجزيرة - أرشيف
أعلنت السلطات المصرية، الخميس، عن إلزام الحجاج المصريين هذا العام، وعددهم نحو 62 ألف حاج، بارتداء "أساور إلكترونية" حول معصم اليد.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان، أنه لأول مرة ستكون بعثة الحج هذا العام مميكنة بالكامل.

وأضافت أنه سيتم توزيع "أسورة إلكترونية" على كل حاج بها كافة بياناته الشخصية وملفه الطبي، ما يساعد على معرفة تاريخه الصحي، وكذلك إن وجدت أمراض يعاني منها وأدوية يتناولها.

وقال وزير الصحة أحمد عماد إن جميع الحجاج سيذهبون إلى مستشفيات في جميع محافظات البلاد (27 محافظة) لعمل ملف طبي لهم يُوضع على "الأسورة الإلكترونية".

وأوضح أنه تم الانتهاء من 32 ألف ملف طبي حتى الآن من بين 62 ألف حاج، وشدد الوزير أنه لن يغادر أي حاج إلى السعودية إلا بعد عمل ملف طبي له.

وتحدث سنويا حالات إصابة ووفاة بين الحجاج المصريين.

المصدر
الأناضول
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مكة
كشف طبي

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