للاستمتاع بنهاية الأسبوع.. كيف تختار فيلم السهرة؟

يرى البعض أن مشاهدة فيلم جيد على الأريكة الوثيرة قد يكون أمتع وأهدأ وأرخص وسيلة للاسترخاء والترفيه في نهاية أسبوع شاق.

ولكن عادة ما يضيع الوقت في البحث بين القنوات التليفزيونية والمواقع الإلكترونية، ويتحير المرء بين الخيارات المتعددة، فيفقد المشاهد صبره، ويختار أول فيلم يظهر أمامه، وقد تفسد الأمسية كلها بسبب سوء الاختيار. فما أفضل طريقة لاختيار فيلم السهرة؟

إليك بعض المقترحات التي قد تساعدك على اختيار فيلم السهرة:

1- أين ستشاهد الفيلم؟ ومع من؟

بداية، يجب أن تحدد هل ستشاهد الفيلم بمفردك أم مع أصدقائك أو أسرتك؟ وأين ستشاهد الفيلم: في السينما أم في البيت أمام التلفزيون أو عبر جهاز الكمبيوتر؟ لأن تحديد إجابة هذه الأسئلة ستقنن الخيارات أمامك.

فإذا كنت ستشاهد الفيلم بمفردك في البيت؛ فكل الخيارات متاحة أمامك. أما إذا كنت ستشاهد الفيلم في السينما مع أصدقائك فستختار فقط من قائمة الأفلام المطروحة بالسينما في مدينتك، ولذلك يجب أن تطلع على تصنيفات الأفلام على مواقع مراجعة الأفلام ثم تختار الفيلم مع أصدقائك.

وإذا كنت ستشاهد فيلما أجنبيا مع أسرتك عليك أن تراجع نظام جمعية الفيلم الأمريكي لتقييم الأفلام Motion Picture Association of America film rating system للتعرف على الفئة العمرية المسموح لها مشاهدة الفيلم:

تصنيف G – General Audiences : يعني أن الفيلم يناسب كل الأعمار.

تصنيف PG – Parental Guidance Suggested: يعني أن بعض المواد بالفيلم قد تكون غير مناسبة للأطفال، وبعض الآباء قد لا يرغبون في رؤية أبنائهم الصغار لها.

تصنيف PG-13 – Parents Strongly Cautioned: بعض المواد قد تكون غير مناسبة للأطفال دون سن الثالثة عشر.

تصنيف R – Restricted: يجب أن يرافق ولي الأمر الأبناء تحت عمر 17 عاما، ويُنصح الآباء والأمهات بمعرفة المزيد عن الفيلم قبل السماح لأبنائهم بمشاهدته.

تصنيف NC-17 – Adults Only: وهي الأفلام للكبار فقط فوق عمر 17 عاما.

حُسن اختيار الأفلام يضمن لك مشاهدة ممتعة (غيتي)

2- ما أفلامك المفضلة؟

إذا كنت ستشاهد الفيلم بمفردك، وتريد أن تحقق أكبر قدر من الاستمتاع، فعليك أن تختار الفيلم من التصنيف الأقرب لذوقك، فهناك الأفلام الرومانسية، والأفلام الكوميدية، وأفلام الخيال العلمي، والأفلام الوثائقية، وأفلام الحروب، وأفلام العصابات، وأفلام السير الذاتية، ... إلخ.

اختر الفيلم الذي يناسب حالتك النفسية والذهنية، ففي حالة الإجهاد الشديد يختار البعض الأفلام الكوميدية، وفي حالة الصفاء الذهني يُقبل البعض على مشاهدة الأفلام الوثائقية والأفلام التاريخية.

3- اتبع نجمك المفضل

واحدة من ضمن الخيارات السهلة، أن تختار فيلما من ضمن قائمة أفلام ممثلك أو مخرجك المفضل. ويفضل البعض مشاهدة الأعمال الكاملة للممثل المفضل لهم، لإشباع المزيد من الفضول حول مسيرته الفنية، كما يتتبع البعض أعمال مخرج معين لأنه عادة ما يكون للمخرجين الكبار خط فني أو مدرسة سينمائية يتابعها جمهوره بشغف.

4- مشاهدة العرض الترويجي

مشاهدة العرض الترويجي للفيلم تساعد في استنباط المزاج العام والحبكة، وهل يفتح الشهية لمشاهدته أم لا، ولكن للأسف بعض العروض الترويجية خادعة، والبعض الآخر قد "يحرق" الفيلم.

تفسد بعض الأمسيات بسبب عدم اختيار أفلام جيدة للمشاهدة

5- مواقع تقييمات الأفلام

يستفيد البعض من مواقع تقييم الأفلام، وتحديدا عند الذهاب للسينما، لأنها توضح ملامح الفيلم، وتشرح القصة باختصار مع نبذة عن الفنانين والإخراج والإنتاج، ومن أشهر مواقع التقييم للأفلام الأجنبية: موقع IMDb والذي يقدم تقييما من (1- 10).

ومن المواقع الشهيرة أيضا موقع Rotten Tomatoes (أي الطماطم الفاسدة) الذي يبني تقييماته على آراء النقاد، ويمنح رمز الطماطم الحمراء لتقييم الأفلام فوق 60% والذي يعني أن الفيلم جيد، ويمنح رمز العلامة الخضراء للتقييمات أقل من 60%،التي تعني أنه فاسد، كما يضع علامة دلو الفشار الممتلئ للأفلام التي تحظى برضا الجمهور (فوق 60%)، وينتكس دلو الفشار مع الأفلام الرديئة وفقا لتقييم الجمهور.

6- قوائم النقاد والجمهور

يتوفر على الإنترنت العديد من القوائم التي حددها الجمهور أو النقاد لأفضل الأفلام، وأشهر هذه القوائم هي قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وهي نتيجة استفتاء شارك فيه النقاد المصريون عام 1996 على هامش أعمال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي؛ وذلك لاختيار أفضل 100 مصري خلال القرن العشرين، وقد اختار النقاد الأفلام من عام 1927 وحتى عام 1996.

ولكن منذ عام 1996 وحتى اليوم قد تطورت السينما المصرية كثيرا، وظهرت أفلام تركت بصمة فنية، وقد حاولت بعض المواقع جمعها في تقييمات خاصة، ولكن تبقى قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية هي الأشهر على الإطلاق في السينما العربية.

كما يوجد تقييم هام للأفلام الأجنبية على موقع IMDb لأفضل 250 فيلم بناء على تصويت الجمهور، وتعد مرجعا مميزا لمحبي الأفلام الأجنبية.

أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية خلال القرن العشرين

7- الأفلام الحائزة على الجوائز

يفضل البعض مشاهدة الأفلام المرشحة والفائزة بالجوائز العالمية مثل أوسكار، لأنه يتوافر فيها الحد الأدنى من المواصفات التي تؤهلها للترشح أو الفوز، ولكن في النهاية هذه الأفلام تفوز بجوائز النقاد، ولا تمثل في مجملها ذائقة الجماهير.

8- متابعة منصات تحليل وترشيح الأفلام

تتوفر الكثير من قنوات اليوتيوب والمواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختصة في النقد السينمائي، والتي تعد منطلقا جيدا للتعرف على أهم الأفلام وتنمية الثقافة السينمائية.

ونرشح لك مراجعات الأفلام على موقع الجزيرة الوثائقية، ومتابعة الآراء النقدية عن صناعة السينما في برنامج "عن السينما" على شاشة الجزيرة، كما يمكنك مشاهدة باقة كبيرة من الأفلام الوثائقية على قناة الجزيرة الوثائقية على يوتيوب.

9- تقييمات الأصدقاء

يُلهم الأصدقاء المعروفون بذائقتهم الفنية في اقتراح الأفلام الجديدة والقديمة على حد سواء، ولكن لا ترفع من سقف توقعاتك لأنه لك رؤية خاصة ومزاج خاص، وبعض الأفلام تحصد تقييمات متباينة جدا ضمن دائرة مجموعة الأصدقاء نفسها.

10- جهز قائمتك الخاصة

يُستحسن في وقت فراغك أن تقوم بجولة على الإنترنت، وتقرأ مراجعات للأفلام، وتشاهد عروضا ترويجية لها، وتتابع تقييماتها، ثم تضع قائمة بالأفلام التي تتمنى أن تشاهدها.

وتحتاج الأفلام الأجنبية من الثقافات الأخرى لبحث وقراءة حتى تقرر أي الأفلام ستشاهد، ومن الممتع مشاهدة الأفلام الأسيوية أو الروسية أو الفرنسية ولكن هذا يتطلب حسن الإعداد والقراءة والاختيار.

وأخيرا.. بعد يوم طويل أو أسبوع شاق يمكنك أن تلجأ بسهولة إلى القائمة التي أعددتها لنفسك أو لأسرتك، ولا تضيع الوقت في البحث والتردد.