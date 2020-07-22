الولايات المتحدة
الأربعاء 22 يوليو 2020 10:29

لكمها بقوة.. شرطي أمريكي يُهشم أسنان فتاة سوداء (فيديو)

الشرطي لكم الفتاة بقوة على وجهها فهشم أسنانها
مواقع التواصل
تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لشابة أمريكية من أصل أفريقي وجه إليها شرطي لكمة في وجهها تهشم على إثرها الصف الأمامي لأسنانها في شيكاغو مساء الجمعة الماضي.

وحسب أحد المقاطع المُصورة وجه أحد ضباط الشرطة لكمة في وجه الناشطة "ميراكل بويد" خلال إحدى التظاهرات بالمدينة ما أدى إلى تهشم صف أسنانها الأمامي.

وهاجم نشطاء تغريدة كتبتها حاكم المدينة "لوري لايتفوت" عن النائب الأمريكي من أصل أفريقي "جون لويس" الذي توفى قبل أيام وهي ترثيه بأنه كان أيقونة للحقوق المدنية وضمير الأمة.

وذلك تزامناً مع حادث اللكمة للناشطة "بويد" وعلق عليها أحدهم قائلاً "تدعين عصابتك تفعل هذا بالأمس وتقومين بالتبشير بالحقوق المدنية".

من جانبه نشر الحساب الرسمي لشرطة المدينة بياناً أعلن فيه قيامهم بفتح تحقيق في الحادث، في وقت يسود فيه التوتر بعد وفاة الأمريكي جورج فلويد خنقا تحت ركبة شرطي أبيض والتي أثارت موجة احتججات عارمة.

وأدى مقتل الأمريكي الأسود فلويد (46 عاما) في 25 مايو/أيار الماضي، على يد ضابط شرطة أبيض في مدينة مينيابوليس شمالي الولايات المتحدة إلى موجة من المظاهرات المناهضة للعنصرية في أنحاء العالم. 

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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شرطي
أمريكية من أصل أفريقي
لكمة قوية
أسنان
جورج فلويد
شيكاغو

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