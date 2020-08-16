أستراليا
الأحد 16 أغسطس 2020 13:57

لكمات الانتقام.. أسترالي ينقض على قرش مفترس هاجم زوجته

الزوجة أصيبت بجروح خطرة في ساقها اليمنى
PR
استطاع رجل أسترالي إنقاذ حياة زوجته، بعدما قفز فوق لوح تزلج لينقض على سمكة قرش، كانت تهاجمها، وسدد عدة لكمات للسمكة حتى أفلتت الزوجة.

وذكرت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" الأسترالية أن "شانتل دويل (35 عاما) تعرضت لهجوم من قرش أبيض كبير طوله بين مترين و3 عندما كانت تمارس رياضة ركوب الأمواج في الشاطئ ما أصابها بجروح خطرة في ساقها اليمنى".

ونقلت الصحيفة عن ستيفن بيرس المدير التنفيذي لسيرف لايف سايفينغ، وهي شبكة للمنقذين على الشواطئ في الولاية، قوله إن "زوج دويل قفز عن لوح تزلجه على القرش".

وأضاف "هذا الرجل جدف بيديه بسرعة وقفز عن لوحه على القرش وضربه لإجباره على تركها ثم ساعدها للعودة إلى الشاطئ.. عمل بطولي حقا".

وقدم مارة ومسعفين إسعافات أولية لدويل على الشاطئ ثم جرى نقلها لمستشفى وحالتها حاليا مستقرة، بحسب المصدر نفسه.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول

اقرأ أيضا

Thumbnail
"قرفت منكن".. مذيع لبناني يستقيل على الهواء(فيديو)
Thumbnail
مقتل 65 شخصا وتدمير آلاف المنازل بسبب الفيضانات في السودان
Thumbnail
تصعيد شرق المتوسط.. تركيا ترفض نشر فرنسا طائرات عسكرية بقبرص
Thumbnail
في تحول مثير.. ترمب يفكر في العفو عن إدوارد سنودن
Thumbnail
التضخم في السعودية يقفز إلى 6.1% بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة

الأكثر قراءة

  1. "أنا كمان".. هاشتاغ يُجسد معاناة النساء من التحرش بمصر
  2. تعرف على متصدري قائمة أغنياء العالم لعام 2016
  3. غارة جوية إسرائيلية على موقع لـ"القسام " بغزة
  4. شاهد: يوم من حياة تاجر "روبابكيا" في زمن الإنترنت
  5. قطر تعلن حزمة قرارات جديدة للحد من فيروس كورونا[فيديو]