"لقيت بنزين".. سودانيون يبحثون عن الوقود وسط أزمة خانقة (فيديو)
وقد دشن حساب باسم " لقيت بنزين" الوسم الذي يقدم معلومات عن أماكن تواجد البنزين في محطات الوقود، وتصدر الوسم موقع تويتر في السودان بعد ساعات من تدشينه.
ونشر المغردون عبر الوسم أماكن توفر البنزين وصفوف الانتظار بالإضافة للزمن الذي قد تستغرقه عملية الحصول عليه.
وكان السودان قد شهد خلال اليومين الماضيين أزمة وقود خانقة، مما استدعى وزارة الطاقة والتعدين إلى إصدار قرارات بتحديد حصة معينة للبنزين لكل مركبة.
جاء ذلك بعد عطل أصاب مصفاة الخرطوم أدى إلى تأخر تدفق البترول الخام إلى المصفاة الأمر الذي تسبب في تعطل الإنتاج بشكل مؤقت.
امدرمان الثوره شارع الشنقيطي في الحارة 12 الصف ما طويل ..— لقيت بنزين (@SudanPetrol) February 12, 2020
التنكر وصل الآن
١٣:٠٥
February 8, 2020
🔵 الأحباب في تويتر— هاشتاق السودان 🇸🇩 (@hash_sudan) February 10, 2020
في حالة عثور بنزين أو جاز بالطلمبات الرجاء مشاركته في تغريدة مع إضافه هاشتاق #لقيت_بنزين
أو #لقيت_جاز
إثر تفاقم أزمة الوقود.. هاشتاق #لقيت_بنزين يتصدر منصات التواصل في #السودان، حيث يتبادل الناشطون من خلاله مواقع محطات الوقود التي يتوفر بها البنزين. pic.twitter.com/2ARSVoWkJM— Sudan News Network شبكة أخبار السودان (@SudanNNTV) February 12, 2020
في حالة لقيت جاز ولا بنزين ، ياريت تستخدم الهاشتاقين ديل مع معلومات الطرمبة وموقعها عشان الناس كلها تقدر تستفيد.#لقيت_بنزين#لقيت_جاز— YO! (@MohnadHussein) February 11, 2020