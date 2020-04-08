الصراع في اليمن
الأربعاء 8 أبريل 2020 13:19

"لقمة عيشه تغمست بدمه".. صخرة ضخمة تنهي حياة يمني في تعز (فيديو)

توفى مواطن يمني في محافظة تعز جراء سقوط صخرة ضخمة عليه أثناء عمله بمنطقة في ضواحي مدينة تعز، جنوب العاصمة صنعاء.

وأظهر مقطع فيديو مجموعة من الأشخاص وهم يهرعون نحو صخرة ضخمة في محاولة لزحزحتها، لإنقاذ شخص من تحتها، قبل أن يتم إحضار رافعة لرفع الصخرة.

وأظهر الفيديو المتداول في مواقع التواصل، الشخص الذي سقطت عليه الصخرة وهو جثة هامدة بعد أن فارق الحياة، نتيجة سقوط الصخرة عليه.

وعبر مغردون عن الحزن الشديد على الرجل، وقال أحد المغردين" في محافظة في تعز "رجل يثابر من أجل لقمة العيش، لكن في لحظه انقلبت عليه صخره ولم يستطع أحد إنقاذه، أسال الله أن يتغمد روحه بالجنة".

وقال مغرد آخر" تغمست لقمة عيش رجل بالدم بعد ما سقطت صخرة ضخمة عليه أثناء عمله في إحدى ضواحي محافظه تعز ليفارق الحياة ويرحل، لاحول ولا قوة إلا بالله".

 

وتقع محافظة تعز جنوب العاصمة صنعاء، وتبعد عنها بحوالي (256) كيلو متراً، وتحتل المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في اليمن.

ويعاني اليمن من تأثير الحرب الأهلية وخاصة بعد التدخل السعودي الإمارات دعما للحكومة الشرعية، لكن طول الحرب أدى لتأجيج الأوضاع وإلى وقوع أزمة إنسانية كبيرة وصفتها الأمم المتحدة بأنها"أسوأ كارثة إنسانية"

ويعيش اليمنيون أوضاعًا معيشية وإنسانية صعبة، بسبب العمليات العسكرية للتحالف السعودي الإماراتي في البلاد والتي أدت لمقتل المئات من المدنيين في اليمن وفاقمت من الأزمات هناك.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
اليمن
تعز
وفاة
التحالف السعودي الإماراتي
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