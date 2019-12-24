تركيا
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 08:57

"لقاء مثمر وبناء".. وزير يمني يلتقي بمسؤولين أتراك في أنقرة

وزير النقل اليمني عقد جلسة مباحثات مع وزير النقل والبنية التحتية التركي جاهد طورهان
مواقع التواصل
التقى وزير النقل اليمني، صالح الجبواني، بمسؤولين أتراك خلال زيارته العاصمة التركية أنقرة.

وقال الجبواني في تغريدة على موقع تويتر، إنه التقى بنائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، نعمان قورتولموش، بحضور مستشار رئيس الحزب، ياسين أقطاي.

وأضاف أن اللقاء تناول "الأضرار التي تعرض لها الاقتصاد اليمني بسبب الحرب وسعينا للحصول على دعم الأشقاء والأصدقاء لتأهيل البنية الأساسية للاقتصاد".

ووصف الجبواني اللقاء بأنه كان "مثمرا وبناء".

كما عقد الجبواني جلسة مباحثات مع وزير النقل والبنية الأساسية التركي جاهد طورهان، وقيادات في وزارة النقل التركية. وقال الوزير اليمني إن اللقاء تناول بحث أوضاع قطاع النقل في اليمن. كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لوضع مسودة اتفاقية تنظم التعاون والدعم والاستثمار التركي في قطاع النقل في اليمن.

جدير بالذكر أن الجبواني هاجم الإمارات عدة مرات خلال الأشهر الماضية. وقال الشهر الماضي إن اتفاق الرياض لتقاسم السلطة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا مصيره الفشل.

وأشار الجبواني إلى أن "التحالف السعودي الإماراتي الذي فشل في معالجة ملف الحدود مع الحوثيين يريد أن ينجح في عدن بعد إفراغه للدولة وتسليمها لمليشيات ومرتزقة، وسيدفع الثمن مقابل ذلك ونحذره من ذلك التوجه" على حد قوله. 

المصدر
الجزيرة مباشر
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أنقرة
صالح الجبواني
تركيا
وزير يمني
مسؤولون أتراك

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