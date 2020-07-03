مجتمع
الجمعة 3 يوليو 2020 19:30

لقاء مؤثر بين امرأة تعاني من متلازمة داون مع والدتها بعد غياب (فيديو)

لقاء مؤثر بين امرأة تعاني من متلازمة داون ووالدتها التي تبلغ من العمر ٩٩ عاماً
انتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للقاء مؤثر بين امرأة تعاني من متلازمة داون ووالدتها التي تبلغ من العمر ٩٩ عاماً بعد غياب لفترة طويلة.

وظهرت سعادة كبيرة على وجه السيدة التي تعاني من المتلازمة بعد رؤية والدتها التي تجلس على كرسي متحرك، ولكن لم يتم توضيح سبب الغياب ولكنه قوي لأنهما لا ينفصلوا على الإطلاق حسب ما تم تداوله مع الفيديو.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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