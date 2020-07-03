الجمعة 3 يوليو 2020 19:30
لقاء مؤثر بين امرأة تعاني من متلازمة داون مع والدتها بعد غياب (فيديو)
انتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للقاء مؤثر بين امرأة تعاني من متلازمة داون ووالدتها التي تبلغ من العمر ٩٩ عاماً بعد غياب لفترة طويلة.
وظهرت سعادة كبيرة على وجه السيدة التي تعاني من المتلازمة بعد رؤية والدتها التي تجلس على كرسي متحرك، ولكن لم يتم توضيح سبب الغياب ولكنه قوي لأنهما لا ينفصلوا على الإطلاق حسب ما تم تداوله مع الفيديو.
Please continue to be diligent with regards to the #Coronavirus— Samantha Quek (@SamanthaQuek) July 2, 2020
Yesterday, for the first time since lockdown, my Aunty Ann (who has down-syndrome) was able to see her 99 year old Mum safely. They are usually inseparable. It was a wonderful moment for our family. 😢🙂 pic.twitter.com/tt6qWOYObS
المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند