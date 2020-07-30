الولايات المتحدة
الخميس 30 يوليو 2020 18:00

لفرض احترام التباعد الاجتماعي.. أمريكي يطلق النار على امرأة وابنها

رجل يشهر مسدسه لفرض احترام التباعد الاجتماعي
مواقع التواصل
أوقف رجل في فلوريدا لاستخدامه سلاحه الإثنين في بهو فندق في ميامي بيتش بعدما غضب من امرأة ونجلها، لأنهما لم يحترما برأيه التباعد الاجتماعي الموصى عليه.

وجاء في تقرير الشرطة في هذه المدينة السياحية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة أن دوغلاس ماركس قال للنزيلين في الفندق بداية، "عليكما الرحيل.. أنتما لا تحترمان التباعد الاجتماعي".
لكن المرأة فيرونيكا بينا ونجلها وهما سائحان أتيا من ولاية نيومكسيكو تجاهلا ملاحظته وجلسا على كنبة وأدارا له ظهرهما.

وأضافت ربة العائلة أن ماركس قال بعد ذلك "سأهتم بأمرهما.. ثمة شخصان لا يحترمان التوصيات" وسمعت طلقات نارية في بهو الفندق من دون أن يؤدي ذلك إلى إصابات.
وقال ماركس للشرطة إنه كان يظن بأنه ملاحق وطلب من موظفي الاستقبال الاتصال بفرق الإسعاف وأنه أطلق النار أربع مرات "تحذيرا".
وأوقفت الشرطة الرجل بتهمة الاعتداء بسلاح قاتل واشهار سلاح علنا  .
ويعكس هذا الحادث الجديد التوتر السائد في فلوريدا التي تعتبر بؤرة رئيسية لجائحة كوفيد-19.

وأوقف رجل الأسبوع الماضي في الولاية بعدما أشهر مسدسه على شخص طلب منه وضع الكمامة في متجر "وولمارت".
وتشهد ولاية فلوريدا تفشيا لفيروس كورونا وتأتي في المرتبة الثانية بعد ولاية تكساس في عدد الوفيات، إذ سجلت هذا الشهر 2900 حالة وفاة وتأتي ولاية تكساس في المقدمة بنحو 4300 وفاة حتى الآن.

المصدر
فرانس برس
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التباعد الاجتماعي
إطلاق نار
ميامي بيتش
امرأة
فلوريدا

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