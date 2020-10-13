أندونيسيا
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 11:08

لفتت الأنظار.. طائرات إندونيسية "ترتدي كمامات" (صور)

شركة غارودا إندونيسيا وضعت رسومات خاصة في مقدمة الطائرات لتبدو وكأنها ترتدي كمامة
وسائل التواصل
رسمت شركة طيران إندونيسية كمامات على مقدمة طائراتها للتوعية بأهمية ارتدائها في التصدي لفيروس كورونا.

وقامت شركة غارودا إندونيسيا التي تعد من أكبر شركات الطيران في البلاد، بوضع رسومات خاصة في مقدمة بعض الطائرات، لتبدو وكأنها ترتدي كمامة.

ولفتت تلك الطائرات الموجودة في مطار سوكارنو- هاتا، بمدينة تانغيرانغ الأنظار، في إطار حملة توعوية ضد جائحة كورونا.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إندونيسيا، 336 ألفا و716 حالة بينها 11 ألفا و935 وفاة، بحسب موقع Worldometers  المتخصص برصد ضحايا الفيروس.

38 مليون مصاب حول العالم

وأظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 37.8 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من 26.3 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات المليون و80 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم في عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا والأرجنتين وإسبانيا وبيرو والمكسيك وفرنسا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة وإيران وتشيلي والعراق.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم في أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وبيرو.

 

 

 

 

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
كلمات مفتاحية
طائرات
كمامات
كورونا

اقرأ أيضا

Thumbnail
وفد إماراتي يضم وزيري المالية والاقتصاد يصل إلى إسرائيل قريبا
Thumbnail
‌كورونا.. أنت نعمة وأنا أحبك!
Thumbnail
جامعة الدول العربية تترنح.. فهل ستولد كيانات جديدة من رحمها؟
Thumbnail
طريق الخلاص والحتمية الديموقراطية
Thumbnail
كورونا.. قيود صارمة في إنجلترا ومدينة صينية بالكامل تخضع للفحص

الأكثر قراءة

  1. شاهد: حجاج بيت الله يواصلون رمي الجمرات
  2. قصة الدايت.. المكملات الغذائية (الحلقة الحادية عشرة)
  3. شاهد: لاعب يكسر ساقه أثناء محاولته استخلاص الكرة
  4. أردوغان: الغرب صمت حيال إعدام "نظامي" لأنه مسلم
  5. سابقة عالمية أوكرانيا بلا كهرباء بسبب هجوم إلكتروني