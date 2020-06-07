المغرب
الأحد 7 يونيو 2020 23:46

"لغة استعمارية".. سفيرة فرنسا تثير غضبا واسعا بالمغرب.. ما القصة؟

السفيرة الفرنسية في المغرب هيلين لوغال
السفيرة الفرنسية في المغرب هيلين لوغال
مواقع التواصل
أثارت سفيرة فرنسا بالمغرب هيلين لوغال غضبًا واسعًا عبر مواقع التواصل، بعد تغريدة كشفت فيها اطلاعها على تقرير خاص عن مشروع تنموي جديد يمثّل آفاقا جديدة للتعاون الفرنسي المغربي.

وامتعض كثيرون عبر فيسبوك مما أسموه "اللغة الاستعلائية" التي كتبت بها السفيرة تغريدتها، والتي تدل حسب بعضهم على أن فرنسا لا تزال تحنُّ لمستعمرتها الجديدة.

وفي السياق، كتب الصحفي رضوان الرمضاني أنه يغضب كأي مواطن مغربي إذا ما تجرأ أيّ مسؤول من دولة أخرى وتعامل مع المملكة أو مواطنيها على أنهم من طبقة أدنى.

في حين، استغرب الصحفي يونس دا فقير مهاجمة الكل لرئيس اللجنة الخاصة بالمشروع التنموي الجديد، شكيب بن موسى (الذي قدَّم التقرير إلى السفيرة الفرنسية)، وترك السفيرة الفرنسية "التي كانت تغريدتها وقحة" حسب تعبيره. 

بينما ذهب آخرون إلى أن تغريدة السفيرة تدل على أنها هي الآمر الناهي داخل لجنة بن موسى، وهو أمر خطير حسب البعض، وأطلق آخرون حملة لإقالة شكيب بن موسى عبر تويتر أجمعوا فيه على أن الرجل ارتكب خطأ فظيعًا يستوجب معاقبته.

وأوضحت اللجنة بعد ذلك عبر حسابها في تويتر أن اللقاء مع لوغال كان بطلب منها، ولم يقتصر عليها بل امتد إلى لقاءات مع سفراء لدول أجانب أخرى. 

ونفى بن موسى أن يكون قد قدَّم عرضًا للسفيرة الفرنسية حول مضمون النموذج التنموي، الذي كان سيعرض هذه الأيام قبل أن يؤجله الملك محمد السادس بسبب الظروف الصحية التي تشهدها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19).

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

اقرأ أيضا

Thumbnail
تزايد وتيرة التشاؤم بين الجمهوريين جرس إنذار لترمب.. ما الجديد؟
Thumbnail
مصر تسجل 1467 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة
Thumbnail
احتفاء إسرائيلي بتغريدات الإماراتي ضاحي خلفان.. ماذا قال؟
Thumbnail
تقرير: ترمب أراد نشر عشرة آلاف جندي في واشنطن
Thumbnail
النبي محمد بشر بفتح القسطنطينية والإفتاء المصرية تصفه بـ"الاحتلال العثماني"

الأكثر قراءة

  1. تزايد وتيرة التشاؤم بين الجمهوريين جرس إنذار لترمب.. ما الجديد؟
  2. مصر تسجل 1467 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة
  3. احتفاء إسرائيلي بتغريدات الإماراتي ضاحي خلفان.. ماذا قال؟
  4. تقرير: ترمب أراد نشر عشرة آلاف جندي في واشنطن
  5. "لغة استعمارية".. سفيرة فرنسا تثير غضبا واسعا بالمغرب.. ما القصة؟