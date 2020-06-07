"لغة استعمارية".. سفيرة فرنسا تثير غضبا واسعا بالمغرب.. ما القصة؟
وامتعض كثيرون عبر فيسبوك مما أسموه "اللغة الاستعلائية" التي كتبت بها السفيرة تغريدتها، والتي تدل حسب بعضهم على أن فرنسا لا تزال تحنُّ لمستعمرتها الجديدة.
Je remercie Chakib Benmoussa, Président de la @CSMDMaroc et @AmbaMarocFrance pour m'avoir présenté ce matin un point d'étape de la @CSMDMaroc : de très belles perspectives pour le nouveau pacte économique 🇲🇦🇫🇷! avec @MezouaghiMihoub @AFD_France . https://t.co/ZGf7HjRbwE— Hélène Le Gal (@HeleneLeGal) June 5, 2020
وفي السياق، كتب الصحفي رضوان الرمضاني أنه يغضب كأي مواطن مغربي إذا ما تجرأ أيّ مسؤول من دولة أخرى وتعامل مع المملكة أو مواطنيها على أنهم من طبقة أدنى.
توقيتنا توقيت فرنسا ،اقتصادنا مرتبط بفرنسا ، حياتنا تفرنست .... انا لم أصدم ولو ان خروج مثل هذه الأشياء للعلن يقزمنا أكثر وأكثر لكن أحمد الله أنني لم أعتبر يوما فرنسا حليفا اقتصاديا بل حالبا اقتصاديا ان صح التعبير !! حلبوا السمك من بحورنا..الخ #اقالة_شكيب_بنموسى— 🇲🇦 طوق ياسمين 🇲🇦 (@rekia_soussii) June 6, 2020
تقديم #شكيب_بنموسى النموذج التنموي للسفيرة الفرنسية من أجل الموافقة وطمأنة #فرنسا على نصيبها من ثرواتنا. #اقالة_شكيب_بنموسى لن تؤتي أكلها لأن الشق أكبر من الرقعة ولو أنه مستفز لأنه حتى عندما وضح للشعب المغربي الأمر وضحه باللغة الفرنسية.— A.Kader Achar🦅93:41💚🤍🇲🇦 (@AcharKader) June 6, 2020
فرنسا وخونتها البررة في بحبوحة🙂#المغرب🇲🇦
اعتدنا الاختباء في حضن الصمت ، أظن أن المطالبة ب #اقالة_شكيب_بنموسى— Hassan ⛥ (@Hassan_khalile) June 6, 2020
فيها نوع من المبالغة و التصيّد ، فإذا كان الملك هو من اختار و عيّن و وجّه ، إذن فالمطالبة بإقالته كمحاولة إنعاش قلب ميّت بالأساس.
في حين، استغرب الصحفي يونس دا فقير مهاجمة الكل لرئيس اللجنة الخاصة بالمشروع التنموي الجديد، شكيب بن موسى (الذي قدَّم التقرير إلى السفيرة الفرنسية)، وترك السفيرة الفرنسية "التي كانت تغريدتها وقحة" حسب تعبيره.
بينما ذهب آخرون إلى أن تغريدة السفيرة تدل على أنها هي الآمر الناهي داخل لجنة بن موسى، وهو أمر خطير حسب البعض، وأطلق آخرون حملة لإقالة شكيب بن موسى عبر تويتر أجمعوا فيه على أن الرجل ارتكب خطأ فظيعًا يستوجب معاقبته.
كفى من الغباء..— فكري اكوح (@fekriakkouh) June 6, 2020
شكيب بن موسى لم يتصرف من تلقاء نفسه..
اذا لم تستطيعوا مواجهة اصحاب القرار..
فلا تجعلوه كبش فداء..#اقالة_شكيب_بنموسى
#اقاله_شكيب_بنموسي pic.twitter.com/zeqt29sov5— السرغيني مول لكويفة (@Sarghyni) June 6, 2020
#اقالة_شكيب_بنموسى pic.twitter.com/OxZkLuVdok— Abdalah (@Abdalah70253625) June 6, 2020
#اقالة_شكيب_بنموسى— الحاجة الكتانية (ديدا ❤) 😎 (@MwMgU1MKClNECJx) June 6, 2020
علاش المغاربة مصدومين سيد راه دار حاجة من التقاليد و العادات ديالهم
غير الفرق دابا انا المسؤولين الغربيين ولى عزيز عليهم يطلعوا يفضحوهم علنا
تعلموا من ترامب 🤷♀️
لا غرابة في الأمر ، بنموسي الخادم المطيع يعطي تقريرا مفصلا لاولياء نعمته ماما فرنسا الحاكمين الفعليين للمملكة المغربية. #اقالة_شكيب_بنموسى— Zack (@Zak94842036) June 6, 2020
التاريخ لي ماقراوناش ان الاستعمار مازال ويتمدد .#اقالة_شكيب_بنموسى— Galila (@Galila_ELALJ) June 5, 2020
وأوضحت اللجنة بعد ذلك عبر حسابها في تويتر أن اللقاء مع لوغال كان بطلب منها، ولم يقتصر عليها بل امتد إلى لقاءات مع سفراء لدول أجانب أخرى.
قام رئيس @CSMDMaroc بإجراء حديث عن بعد مع السيدة @HeleneLeGal وبطلب منها، على غرار لقاءات سابقة مع سفراء لبلدان صديقة وممثلين لمؤسسات دولية. كان هذا الحديث فرصة لتناول العلاقات بين المغرب وفرنسا وبين أفريقيا وأوروبا بعد الكوفيد19 ونتائج هذه الأزمة والتحديات التي تطرح..— اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي (@CSMDMaroc) June 5, 2020
ونفى بن موسى أن يكون قد قدَّم عرضًا للسفيرة الفرنسية حول مضمون النموذج التنموي، الذي كان سيعرض هذه الأيام قبل أن يؤجله الملك محمد السادس بسبب الظروف الصحية التي تشهدها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19).