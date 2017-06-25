باكستان
الأحد 25 يونيو 2017 19:12

لعبة مفخخة تقتل 6 أطفال في باكستان

قُتل 6 أطفال وأصيب اثنان آخران، اليوم الأحد، إثر تفجير لعبة مفخخة، في منطقة وزيرستان، شمال غربي باكستان، حسب مسؤول حكومي.

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، عن المسؤول الحكومي حمد شعيب خان، قوله إن "مجموعة أطفال كانوا يلعبون في أحد أحياء وزيرستان حين عثروا على اللعبة المفخخة".

وأوضح أن "التفجير أسفر عن مقتل 6 أطفال وإصابة اثنين بجروح حرجة".

وفي وقت سابق اليوم، قُتل طفلان إثر انفجار لغم أرضي في وزيرستان، حسب المصدر ذاته.

ولم تعلن حتى الساعة (15:30ت.غ) أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن حركة "طالبان باكستان" كانت تسيطر على وزيرستان، حتى تم طرد مسلحي الحركة في عملية عسكرية واسعة النطاق في 2009.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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