"لعبة حظ" تودي بحياة الابن الوحيد للمذيعة المصرية مروة ميمي
وكشفت التحقيقات أن نجل مروة، كريم هشام (15 عامًا)، كان مع أربعة من أصدقائه في منزل أحدهم بحي الزمالك في العاصمة المصرية القاهرة، ثم أحضر أحدهم سلاح والده، وبدؤوا جميعًا في ممارسة "لعبة الحظ" أو ما تسمى بـ "الروليت الروسي"، وفق وسائل إعلام مصرية.
وبيّنت التحقيقات أنه أثناء اللهو وتبادل الأدوار في اللعبة خرجت إحدى الرصاصات من المسدس، وأصابت هشام مباشرة في رأسه من مسافة أقل من نصف متر، مما أدى إلى مصرعه على الفور.
وأكد الصديق "القاتل" أنه استضاف في منزله بعض أصدقائه ومن بينهم هشام، ثم أحضر المسدس من غرفة والده للتباهي به أمامهم، وأثناء مزاحهم به خرجت رصاصة عن طريق الخطأ استقرت برأس هشام.
وأشار إلى أنه وأصدقائه حاولوا إسعاف هشام، لكنه كان قد فارق الحياة في الحال وبدؤوا بالصراخ والاستغاثة بالجيران، إذ كان والدا صديق هشام غائبين عن المنزل أثناء الحادث.
وأمرت النيابة بدفن الجثة وقامت أسرة نجل المذيعة بدفنه عصر أمس السبت، بينما تحفظت الأجهزة الأمنية على 4 متهمين وسلاح الجريمة.
ونعت مروة نجلها الشاب كريم بكلمات مؤثرة عبر حسابها على فيسبوك، وتعاطف معها الآلاف عبر منصات التواصل التي شاركتها الحزن على ابنها الوحيد.
رصاصة أصابت رأسه.. التحريات: "هزار الأصدقاء" وراء مصرع نجل مروة ميمي - حوادث - الوطن https://t.co/bjwn6Int8w قلبي معاها و خالص التعازي والله، الواحد مش قادر يفهم ازاي أطفال في العمر ده معاهم مسدس! جابوه منين و ازاي! ربنا يرحمه حبيبي و يصبر قلب مامته— Salma el Daly (@salmaeldaly) February 1, 2020
مقتل نجل المذيعة المصرية مروة ميمي المذيعة بقناة (النهار) جاء على يد صديقه الذي أطلق رصاصة عن طريق الخطأ، وذلك بعد أن دعا الأخير أصدقاءه إلى منزله في الزمالك، فرفع عليهم مسدساً بداخله ذخيرة على سبيل المزاح، إلا أن رصاصة خرجت بالخطأ فأودت بحياتة في الحال pic.twitter.com/Xb25b6ytUX— fares fahad. (@FarsF54) February 1, 2020
الله يرحمه ويصبر قلب مامته وأهله 💔 https://t.co/bsWIBpBtYX— مش مهم.. (@Gihan81) February 1, 2020