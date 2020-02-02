حوادث
الأحد 2 فبراير 2020 16:09

"لعبة حظ" تودي بحياة الابن الوحيد للمذيعة المصرية مروة ميمي

الفتى الراحل كريم هشام ابن المذيعة المصرية مروة ميمي
مواقع التواصل
أعلنت قوات الأمن المصرية، السبت، مقتل الابن الوحيد للإعلامية مروة ميمي مذيعة فضائية النهار الخاصة، بطلق ناري في الرأس على يد صديقه أثناء لعبهم بمسدس والد الأخير.

وكشفت التحقيقات أن نجل مروة، كريم هشام (15 عامًا)، كان مع أربعة من أصدقائه في منزل أحدهم بحي الزمالك في العاصمة المصرية القاهرة، ثم أحضر أحدهم سلاح والده، وبدؤوا جميعًا في ممارسة "لعبة الحظ" أو ما تسمى بـ "الروليت الروسي"، وفق وسائل إعلام مصرية.

وبيّنت التحقيقات أنه أثناء اللهو وتبادل الأدوار في اللعبة خرجت إحدى الرصاصات من المسدس، وأصابت هشام مباشرة في رأسه من مسافة أقل من نصف متر، مما أدى إلى مصرعه على الفور.

وأكد الصديق "القاتل" أنه استضاف في منزله بعض أصدقائه ومن بينهم هشام، ثم أحضر المسدس من غرفة والده للتباهي به أمامهم، وأثناء مزاحهم به خرجت رصاصة عن طريق الخطأ استقرت برأس هشام.

وأشار إلى أنه وأصدقائه حاولوا إسعاف هشام، لكنه كان قد فارق الحياة في الحال وبدؤوا بالصراخ والاستغاثة بالجيران، إذ كان والدا صديق هشام غائبين عن المنزل أثناء الحادث.

وأمرت النيابة بدفن الجثة وقامت أسرة نجل المذيعة بدفنه عصر أمس السبت، بينما تحفظت الأجهزة الأمنية على 4 متهمين وسلاح الجريمة.

ونعت مروة نجلها الشاب كريم بكلمات مؤثرة عبر حسابها على فيسبوك، وتعاطف معها الآلاف عبر منصات التواصل التي شاركتها الحزن على ابنها الوحيد.

المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام مصرية
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