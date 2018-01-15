ألمانيا
الاثنين 15 يناير 2018 12:07

لص يجمع مسروقات من شقة ثم يغط في نوم عميق

غيتي-أرشيفية
فوجئ رجل وابنه في مدينة إيرفورت شرقي ألمانيا، عندما فتحا باب شقتهما بوجود غريب يغط في نومه على أريكة داخل الشقة، فأخطرا الشرطة على الفور.

وذكرت الشرطة، الأحد، أن هذا الغريب لص منازل جمع مسروقات من داخل الشقة مساء السبت، ثم راح في سبات عميق على أريكة في حجرة اليوجا داخل الشقة.

ورجحت الشرطة أن السبب في نوم الرجل بعد أن جمع المسروقات، أنه كان تحت تأثير المخدرات عندما غفا فوق الأريكة.

وذكرت شرطة إيرفورت أنها أودعت الرجل الحجز.

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
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حجز

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