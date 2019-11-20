مصر
الأربعاء 20 نوفمبر 2019 15:21

لسنا عربا ولا أفارقة.. تصريحات لزاهي حواس تثير جدل المصريين

عالم الآثار المصري زاهي حواس
مواقع التواصل
أثارت تصريحات عالم الآثار المصري زاهي حواس، حول أصل المصريين بأنهم ليسوا عربًا ولا أفارقة، ضجة على منصات التواصل المصرية، متسائلين: هل هي لعنة الفراعنة أم تشكيك في العروبة والهوية؟
أصل المصريين
  • في مقطع مصور انتشر قبل يومين على مواقع التواصل في مصر، قال حواس أمام حشد من طلاب وأساتذة بجامعة القاهرة، إن المصريين شعب بـ "أصل خاص"، وأن ليس لهم أي صلة بالعرب أو الأفارقة.
أبرز ما قاله زاهي حواس:
  • اللغة والموقع الجغرافي لا يحددان أصول المصريين، صحيح نحن نتكلم اللغة العربية لكننا لسنا عربًا، ونحن في أفريقيا لكننا لسنا أفارقة.
  • نحن شعب إلى الوقت الحالي له شكل وطبيعة خاصة نابعة من خمسة آلاف سنة.
  • المصريون من أصل فرعوني وجيناتهم فرعونية، وهذه الطبيعة "المصرية الفرعونية" لم تتعرض للتأثير رغم كثرة الغزو الذي تعرضت له مصر على مر عصور.
  • الآثار والرسومات الفرعونية تثبت أن الجيش يحمي مصر منذ آلاف السنين وإلى الآن.
  • الفراعنة آمنوا بالمشروعات القومية، فهي التي بنت حضارة مصر القديمة، وهي التي تبنيها حاليًا.
  • مصر لم تكتشف سوى 30٪ من آثارها، ومازال الكثير موجودًا في باطن الأرض.
  • عثرنا على بردية من 3 سنوات تشرح كيفية بناء الهرم، وتبين أن بناء الأهرامات كانت بمثابة مشروعات قومية لمصر.
مغردون يتساءلون
  • تباينت ردود الفعل على مواقع التواصل في مصر حول تصريحات حواس، فمنهم من رأى في كلامه تشكيكًا صريحًا في هوية المصريين وعروبتهم، ومنهم من اعتبر "هوس" الرجل بالآثار الفرعونية دفعته لتلك الأقاويل، وبعضهم أشار إلى أن تلك التصريحات ستفتح باب جدل جديد بشأن "الأقباط".
المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
صحف
كلمات مفتاحية
زاهي حواس
أثري مصري
أصل المصريين
فراعنة
عرب
أفارقة

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