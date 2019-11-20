لسنا عربا ولا أفارقة.. تصريحات لزاهي حواس تثير جدل المصريين

أثارت تصريحات عالم الآثار المصري زاهي حواس، حول أصل المصريين بأنهم ليسوا عربًا ولا أفارقة، ضجة على منصات التواصل المصرية، متسائلين: هل هي لعنة الفراعنة أم تشكيك في العروبة والهوية؟

أصل المصريين

في مقطع مصور انتشر قبل يومين على مواقع التواصل في مصر، قال حواس أمام حشد من طلاب وأساتذة بجامعة القاهرة، إن المصريين شعب بـ "أصل خاص"، وأن ليس لهم أي صلة بالعرب أو الأفارقة.

أبرز ما قاله زاهي حواس:

اللغة والموقع الجغرافي لا يحددان أصول المصريين، صحيح نحن نتكلم اللغة العربية لكننا لسنا عربًا، ونحن في أفريقيا لكننا لسنا أفارقة.

نحن شعب إلى الوقت الحالي له شكل وطبيعة خاصة نابعة من خمسة آلاف سنة.

المصريون من أصل فرعوني وجيناتهم فرعونية، وهذه الطبيعة "المصرية الفرعونية" لم تتعرض للتأثير رغم كثرة الغزو الذي تعرضت له مصر على مر عصور.

الآثار والرسومات الفرعونية تثبت أن الجيش يحمي مصر منذ آلاف السنين وإلى الآن.

الفراعنة آمنوا بالمشروعات القومية، فهي التي بنت حضارة مصر القديمة، وهي التي تبنيها حاليًا.

مصر لم تكتشف سوى 30٪ من آثارها، ومازال الكثير موجودًا في باطن الأرض.

عثرنا على بردية من 3 سنوات تشرح كيفية بناء الهرم، وتبين أن بناء الأهرامات كانت بمثابة مشروعات قومية لمصر.

مغردون يتساءلون

تباينت ردود الفعل على مواقع التواصل في مصر حول تصريحات حواس، فمنهم من رأى في كلامه تشكيكًا صريحًا في هوية المصريين وعروبتهم، ومنهم من اعتبر "هوس" الرجل بالآثار الفرعونية دفعته لتلك الأقاويل، وبعضهم أشار إلى أن تلك التصريحات ستفتح باب جدل جديد بشأن "الأقباط".

أرى #زاهي_حواس رجلا مهووسا بالفرعونية.. وهو غريب عقلا وقلبا عن العروبة وهو رافض لهما!



من لا يقبل عروبة #مصر لا يقبل الإسلام بالضرورة ولا يقيم له وزنا، لأن الإسلام هو من صنع من العروبة جنسية سامية أساسها أخلاق الدين وليس العرق أو اللون.



هذا رجل يخرب بلاد العرب، ويخرب الدين! — تاريخ وفكر (@tarikhwafikr_11) November 20, 2019

#زاهي_حواس

مصر بصوره عامه عندها مشكله في الهويه ، (احنا مين) او السلاله ايه

معنديش مشكله ،

انا مسلم مصري عربي ، انتمائي لديني وبلدي ودوري التاريخي للعرب وافريقيا ،



وربنا خلقني لمهمه ، وهدف ،

مش اني انكر وجودي واصلي



وجزئيه احنا مش عرب تنصل من دور مصر الاسلامي والعربي في المنطقه — ⚡المُشَاهِد⚡⁦ (@brince717) November 20, 2019

احفاد سيدنا اسماعيل عرب مستعربة وليس عرب عاربة فالعرب موجودين قبل سيدنا ابراهيم .

فالأصل اننا مصريين قدماء والابحاث حاليا بتوضح اد ايه احنا اقرب للقدماء المصريين رغم الاختلاط ع مر العصور.

ولكن نتمني ان لفظ فرعون ينتهى تماما من ثقافتنا لان المصريين... https://t.co/Lp654QwwAl — tarek mohamed (@tarekmo28628586) November 18, 2019

انا اريد اعرف من اين جاء لقب الفراعنة ومنهم الفراعنة وما معنى كلمة فرعون ؟

هل يستطيع هذا المتفرعن ان يخبرنا من هو اول ملك حكم مصر وحمل لقب فرعون ومن اين جاء هذا الملك وماهو اصله ؟ — الصمت (@msm25250) November 19, 2019

الفراعنة أو المصريين القدامى ينتمون للعرب البائدة هاجروا من الجزيرة العربية بسبب التصحر من بعد ان كانت مروجا وانهار#زاهي_حواس ذا بيحوس المصارية https://t.co/qBQehD6nMC — البدر (@b1drr) November 20, 2019

هذي الحاله من الهبال المصري لا تتوقف عن الظهور بين فتره و أخرى وهي تذكرنا بحالة هبال لبنانيه كانت تراودهم ويعتقدون بأنهم فينيقيين وليسوا عربا لكنهم تابوا منها ولم يكرروها على عكس المصريين .#لبنان #مصر #زاهي_حواس — non (@azomania1) November 20, 2019

عالم الآثار المصري #زاهي_حواس حاس #المصريين يقول احنا لا عرب ولا افارقه احنا جنس خاص — سالم الدوسري (@salemdossary) November 19, 2019