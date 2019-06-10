لسفر سكان غزة: صالة "VIP" في معبر رفح من الجانب المصري

معبر رفح من الجانب المصري الجزيرة - أرشيف

دشنت شركة مصرية خاصة، خدمة جديدة "مدفوعة الثمن"، لسفر سكان قطاع غزة عبر معبر رفح البري (جنوب) وذلك من خلال إنشاء صالة لكبار الزوار (VIP) داخل الجانب المصري من المعبر.

التفاصيل: ستعمل شركة "هلا للاستشارات والخدمات السياحية"، المصرية، بفرعيها، في القاهرة، ومدينة رفح الفلسطينية، جنوبي قطاع غزة، على استقبال طلبات الراغبين بالاستفادة من الخدمة، التي ستبدأ فعليا، الأربعاء المقبل.

مصدر مسؤول في فرع الشركة، بقطاع غزة، قال لوكالة "الأناضول"، الإثنين، إن تلك الصالة، ستقدم خدماتها للمسافرين عبر معبر رفح البري، في كلا الاتجاهين، مع ضمان "السرعة والرفاهية والأمان عبر توفير مواصلات خاصة".

المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أضاف: " توفر هذه الخدمة، للفلسطينيين، منحة السفر الكاملة، بدءا من نقل المسافر من القطاع، وصولاً للمكان الذي يرغب أن يصل إليه، أو بالعكس، وتشمل تكلفة تأشيرة الدخول عبر المعبر، وأجرة النقل، وكافه الخدمات التي توفر الرفاهية الكاملة والأمان للمسافر". التكلفة المصدر أوضح أن ثمن تكلفة الخدمة للشخص الواحد خلال سفره من قطاع غزة إلى الخارج، تبلغ نحو 1200 دولار أمريكي، فيما سيتم احتساب تكلفة الأطفال فوق سن الثامنة وحتى 16 عاما، بنصف المبلغ (600 دولار)، فيما يتم إعفاء الأطفال دون سنة الثامنة.

تكلفة الخدمة للمسافرين الراغبين بالعودة إلى قطاع غزة، فتصل إلى 600 دولار أمريكي. جانب من ازدحام الفلسطينيين على العبور نحو مصر (أرشيفية) إجراءات التسجيل المصدر أشار إلى أن "المسافر الفلسطيني الراغب بالانتفاع من هذه الخدمة، بإمكانه التسجيل عبر فرع الشركة بغزة، حيث أن إجراءات التسجيل للسفر عبر الشركة، هي نفس إجراءات التسجيل لدى وزارة الداخلية الفلسطينية؛ لكن مع الاخذ بالاعتبار السرعة والراحة".

من المقرر أن تبدأ صالة كبار الزوار، بالعمل الفعلي يوم الأربعاء المقبل، بحسب المصدر.

المصدر أكد أن الشركة المشرفة على هذه الخدمة، خاصة، وتجارية، ولا تتبع لأي طرف حكومي في غزة، أو في مصر".

لم يصدر تعقيب من السلطات المصرية، ووزارة الداخلية بقطاع غزة (تديرها حركة حماس) حول تدشين هذه الخدمة، كما لم يتسن الحصول على رد.

الصحفي الفلسطيني من قطاع غزة حسن اصليح، أكد نقلا عن مصادر مطلعة، أنه سيبدأ العمل في صالة كبار الزوار "vip"، وذلك بدءا من يوم الأربعاء القادم.

اصليح أضاف في منشور كتبه على فيسبوك، "سيكون على المواطن الراغب في السفر عبر الخدمة بالتوجه لمقر فرع الشركة والتسجيل حيث سيمنح المواطن الراغب في التسجيل خدمه السفر من الباب الى الباب "door to doo". خلفيات: يربط معبر "رفح" قطاع غزة، بمصر، ويستخدمه الفلسطينيون للسفر للعالم الخارجي.

تفتح السلطات المصرية، المعبر، بشكل منتظم بكلا الاتجاهين، منذ مايو/ أيار 2018.