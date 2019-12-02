بريطانيا
الاثنين 2 ديسمبر 2019 11:23

"لستُ إرهابيا".. فيديو نادر لمنفذ هجوم لندن بعمر 15 عاما

منفذ حادث الطعن على جسر لندن "عثمان خان" وهو بعمر 15 عامًا
تداولت وسائل إعلام بريطانية وعالمية، مقطع فيديو نادر، لمنفذ حادث الطعن بجسر لندن "عثمان خان"، وهو في عمر الـ 15 عامًا، وكان يتبرأ وقتها من تهم "الإرهاب" حيت اعتقل عام 2010.

وقتلت الشرطة البريطانية، عثمان (28 عامًا) يوم الجمعة الماضي حين أوهم الجميع أنه يرتدي حزامًا ناسفًا ثم طعن شخصين بالسكين.

وكان عثمان قد اعتقل عام 2008 بتهمة التخطيط لتفجير بورصة لندن في احتفالات عيد الميلاد، وكذلك التخطيط لاغتيال عمدة لندن.

ونفى عثمان آنذاك بشكل قاطع التهمة المنسوبة إليه وقال في الفيديو النادر: أنا لست إرهابيًا والجميع يعرفون هذا، يمكنني إثبات أنني لا أحمل أي وجهات نظر متطرفة.

الحادث كان بمثابة صدمة لمعارف وجيران عثمان الذين أكدوا أنه شخص طبيعي وهادئ، لكن أحدهم أشار لتغيرات طرأت عليه بعد تعرضه لواقعة تنمر في مدرسته.

وفي موقف غريب، طعن عثمان معلمًا خلال دورة تدريبية عن الإسلام رغم أنه هو من طلبها بنفسه واستجاب له معهد الجريمة ونظمها له.

وينحدر عثمان من مدينة ستوك وسط بريطانيا، من أسرة تعود أصولها إلى الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند.

وأعلن تنظيم الدولة، السبت لماضي، مسئوليته عن حادث الطعن الذي وقع الجمعة في العاصمة البريطانية لندن، وأسفر عن مقتل شخصين بالإضافة إلى المنفذ.

وأدى تأكيد السلطات البريطانية بأن عثمان سبقت إدانته بتهم "إرهابية" وتم إطلاق سراحه العام الماضي، لتبادل اتهامات بين السياسيين قبل انتخابات حاسمة ستجرى في الثاني عشر من الشهر الجاري.

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شاهد: مقتل 3 في هجوم بسكين على جسر لندن

المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام بريطانية
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شرطة لندن
عثمان خان
فيديو نادر
إعلام بريطاني
تنظيم الدولة
حادث طعن

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