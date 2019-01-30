لرابع مرة.. "ارحل يا سيسي" يتصدّر تويتر بعد تصريحاته مع ماكرون
وهذه هي المرة الرابعة التي يطالب فيها المصريون برحيل السيسي عبر هذا الهاشتاج، الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاجات تفاعلًا وانتشارًا في مصر.
الهشتاج ده كل ما أشوفه تريند— Haytham Abokhalil (@haythamabokhal1) ٢٩ يناير ٢٠١٩
يزداد الأمل لدي أن أمتنا كلها بخير
السيسي ليس مرض يجتاح مصر فقط ولكنه وباء ينتشر في أجواء المنطقة العربية بأسرها،،،،!#ارحل_ياسيسي
- الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قال خلال مؤتمر جمعه بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون الاثنين الماضي "أنا في موقعي ده أرفض أكون موجود ضد إرادة المصريين، ولو غالبية المصريين رافضين وجودي هتخلى عن موقعي فورًا".
- السيسي الذي يتحدث دومًا عن وصوله إلى الرئاسة بالانتخابات، أضاف "لو عايزني أرحل هرحل، وأنا أقف هنا اليوم بإرادة مصرية وإذا غابت هذه الإرادة لن أستمر يومًا".
#ارحل_ياسيسي ربنا ينتقم منك pic.twitter.com/OmGxTIqFKj— زمن الرويبضه (@FXsm9DLyyz8J65L) ٣٠ يناير ٢٠١٩
- الرئيس المصري أضاف "نحن نتكلم عن منطقة مضطربة ونحن جزء منها وتصدينا لمشروع إقامة دولة دينية في مصر".
- غضب المصريين زاد مع رد السيسي على سؤال صحفي بشأن حقوق الإنسان في مصر، قائلًا "مصر كل سنه بتخرج مليون، قولي أشغلهم ازاي؟ أجيب منين؟ مش عارف أجيبلهم منين وأصرف على البلد منين؟ حد يقولي أعمل أيه؟ في الـ 3 مليون ونص إللي بيتولدوا كل سنة".
- الناشطون في مصر أعادوا نشر تصريحات السيسي السابقة وسقطاته بالمؤتمر الأخير، معتبرين أنها دليلًا واضحًا على عجزه واتهموه بالتضليل، مجددين الطلب برحيله.
-عارفين حاتعملوا ٲية— Ahmed kaled (@mohamedmassah1) ٣٠ يناير ٢٠١٩
-ايوا يامعلم
حانعمل هاشتاج عايزينة للآخر
-عفارم عليكوا #ارحل_ياسيسي pic.twitter.com/Cbd3AJnsRu
- سبق للسيسي التعليق على الهاشتاج نفسه من قبل، عندما تصدر قائمة الأكثر تداولًا في مصر والعالم لأيام، معبرًا عن حزنه الشديد لذلك، بقوله لقد أدخلنا قصرًا إلى أن نكون أمة العوز، وعندما نحتاج تغيير ذلك يتم تدشين هذا الهاشتاج، وهو شيء يحزنني كثيرًا".
- في عام 2015، أطلق المصريون هاشتاج "ارحل يا سيسي" لأول مرة بعد خطاب ألقاه الرئيس وأكد من خلاله استعداده لترك منصبه على الفور شريطة أن تكون تلك رغبة (كل) الشعب المصري.
سيدة فرنسا الاولى تنحنى لطفلة مصرية..والطفلة الاخرى تنحنى لانتصار السيسى..فرق تعليم وفرق ثقافة.. #ارحل_ياسيسي pic.twitter.com/Smpd8uJYdZ— قلم حر 👆2👆 (@k___h0r) ٣٠ يناير ٢٠١٩
- المرة الثانية كانت في العالم 2016، بعد خطاب ألقاه السيسي وأكد فيه أن جزيرتي تيران وصنافير كانتا دومًا تتبعان للسعودية، وخرجت على إثر ذلك مظاهرات حاشدة في القاهرة وتم اعتقال العشرات بينهم صحفيين.
- في 2018، كانت المرة الثالثة وذلك بعد انتشار فيديو للسيسي خلال دورة لمؤتمر الشباب عقدت في جامعة القاهرة، وعبر فيه عن استيائه من الهاشتاج.
#ارحل_ياسيسي— Hossam (@H_O_SA_M) ٣٠ يناير ٢٠١٩
يعني لما اجي اضحك علي ماكرون بكلمتين عشان شكلي بقي وحش واقول انا واقف باراده شعبيه تعملولي هاشتاج #ارحل_ياسيسي ...ازعل بقي ولا مزعلش pic.twitter.com/M11IKAZYRR
- تعرف إيه عن المدونين المعتقلين؟!— اسلمى يامصر (@Ebn_Elkadyy) ٢٩ يناير ٢٠١٩
🙄 مدونين!!... أنا أعرف عن المولودين والخريجين ولما بشوفهم مبحطش منطق#تعرف_إيه_عن_المنطق #ارحل_ياسيسي pic.twitter.com/CDZvjM2CIM
مش قولناله #ارحل_ياسيسي قبل كده وفي الاخر طلع يقولنا زعلان منكم 😅 pic.twitter.com/IMGk9xson0— RaYaN (@RaYaN83807783) ٢٩ يناير ٢٠١٩
#ارحل_ياسيسي— محمد الشيخ (@ULEs3vl4LXIjIWV) ٢٩ يناير ٢٠١٩
طب حتي أرحل سنه وارجع تاني 🤣😂😂😂😂 pic.twitter.com/vgRkN1gOXk
مكرون كلم..بلحة زعق— RaheeqYasmine~چاسمين (@Raheeq_Jasmine) ٢٩ يناير ٢٠١٩
مدون احبس..عنان احبس
تظاهر اعمل..انا احبس
مجتمع مدني..انا اقفل
قانون غير.. برضو اقفل
مكرون بلم.. بلحة نرفز
دستور غير..شعب ارفض
سيسي أحبس..بس خلاص 😒#ارحل_ياسيسي pic.twitter.com/V6b8ZHtbg3
بلحة بقول:— ❃•°˚🌸🍃زهرة 🍃🌸 ˚°•❃ (@_Slovan_Queen) ٢٩ يناير ٢٠١٩
يمكن دي عاشر مرة بقولها للمصريين
انا واقف هنا بإرادة مصرية
ولو مش عاوزني همشي
واحنا للمرة المليون واكتر بنقولك #ارحل_ياسيسي
بس انت منقلب جي على دبابة وبتأييد من الغرب لحماية مصالحهم
وان غدًا لناطره لقريب
وهنضل نقول
ارحل
ارحل
ارحل#ارحل_ياسيسي
pic.twitter.com/ZhwbUO0xBH
إرحل يعني غور ......... جاي عليك الدور #ارحل_ياسيسي pic.twitter.com/JeOhfo63WI— halarefay (@halarefay1) ٢٩ يناير ٢٠١٩
#ارحل_ياسيسي— 💫💦ندي عبدالعليم💫💦 (@S__araap) ٢٩ يناير ٢٠١٩
ارحل النهارده غير ارحل بتاعت امبارح
ارحل امبارح كانت من كتر المرار
والنهارده #ارحل كلها اصرار
ارحل بانقلابك بخرابك بفسادك
ارحل بسلاحك و دباباتك
قتلت الشباب واغتالت احلامهم
خطفت البنات من قلب بيوتهم
ارحل بجرائمك ال ملهاش اخر ✋ pic.twitter.com/KhDxAAnXSI
#السيسي قتل المصريين بسلاحنا .. !!— معتز مطر (@moatazmatar) ٢٩ يناير ٢٠١٩
أول أعتراف رسمي من احد رؤساء اكبر دول العالم ؟!
#معتز_مطر #ارحل_ياسيسي pic.twitter.com/4LIYh3VKtE
وأصبح الانتحار في #مصر تحت حكم #العسكر روتينيا ... رحمك الله أيها المسكين في وطن لم يجد من يحنو عليه أو يرفق به.— أحمد البقري (@AhmedElbaqry) ٢٩ يناير ٢٠١٩
#ارحل_ياسيسي pic.twitter.com/EIJM0U6DXl
#ارحل_ياسيسي— italiano (@Ahmaditaliano) ٢٩ يناير ٢٠١٩
اتيت بإرادة الشعب كداب
اتيت بإنقلاب وعلى ظهر الدبابه واسمع ماذا قال عنك الشيخ رشيد نافع أعزه الله وأعز به الإسلام🙏🏻 pic.twitter.com/pFMMN5lF2S