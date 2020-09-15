لخصومته مع الوزير.. الأمن المصري يهدد معلما باحتجاز زوجته وأطفاله (فيديو)
وذكر المعلم ويدعى "محمد زهران" في استغاثته عبر صفحته على فيسبوك أن الأمن الوطني مكث في منزله من الساعة الثانية صباحا حتى الفجر، مسببا الفزع والرعب لأولاده وهم يرون أناسا مقنعين في المنزل.
وأضاف: لأول مرة أخرج للبحث عن عمل بعد أن أصدر وزير التربية والتعليم طارق شوقي قرارا باستبعادي دون أي سند قانوني، رغم أن الموضوع في محكمة مجلس الدولة والقضية مفبركة والاستقالة مفبركة.
استغاثة لرئيس الجمهورية و وزير الداخليةPosted by محمد زهران on Sunday, 13 September 2020
وذكر أن السبب أنه في خصومة مع وزير التربية والتعليم لحصولي على حكم قضائي باستبعاد أحد القيادات بديوان الوزارة، لكن الوزير قام بترقيته وإسناد منصبين إليه بالوزارة بالمخالفة للقانون وأحكام القضاء.
وأضاف: قام الوزير بالطعن على الحكم فقمت برفع دعوى ضد الوزير لعدم تنفيذ حكم قضائي، فقام الوزير باتخاذ مجموعة من الإجراءات ضدي.
وقال: الأمن الوطني وأجهزة ومؤسسات الدولة تعلم أني لا أنتمي لأي جماعة، وكنت رئيسًا للجنة التعليم في لجنة الـ 50 لوضع دستور 2014، وشاركت في وضع الخطة الاستراتيجية للوزارة.
وأضاف: اتصل بي ضابط الأمن الوطني وهددني قائلا إن لم تحضر خلال ربع ساعة سأحتجز زوجتك وأولادك وآخذهم معي لحين تسليم نفسك.
وتابع: أولادي أكبرهم في الصف السادس الابتدائي وأصغرهم عمره 6 سنوات. حينما يرى أولادي أناسا مقنعين تهدد أبوهم بأنهم سيأخذون أمهم معهم إلى جهاز الأمن الوطني، هذه كارثة ما هي الجريمة التي ارتكبتها؟
Posted by محمد زهران on Monday, 14 September 2020
واستطرد: أنا لا أنتمي لأي جماعة أو حتى حزب سياسي أنا أعمل خبيرا تربويا ومهتم بقضايا التعليم والمعلمين. لو أني مذنب أحاسب، أما لو كنت بريئا فأطالب برد اعتبار، ولن يرد اعتباري بعد هذه الكوارث التي حدثت سوى رئيس الجمهورية.
وتساءل مستنكرا: هل هذه هي الديمقراطية ومؤسسات الدولة التي ننتظرها من الرئيس؟ أولاد وأطفال يتم عمل كردون أمني حولهم وحصار منزلهم وتهديدهم وإشهار الأسلحة في وجوههم، أنا لو قاتل لن يحدث معي ذلك.
وأضاف: "كنت موجودا خارج المحافظة للبحث عن عمل بعد قرار الوزير الظالم باستبعادي منذ عام، ولا أملك ثمن المواصلات للعودة، وأقول للضابط سأحضر إليك في الصباح في المكان الذي تريد، فقال: لو لم تأت خلال ربع ساعة سآخذ زوجتك وأولادك رهائن لحين عودتك".
وذكر المعلم أن الضابط اسمه مازن سلام في الأمن الوطني بالأميرية.
مناشدة
وتابع مناشدا رئيس الجمهورية: "حقي وحق أولادي عندك والخوف والهلع والفزع الذي تعرضوا له عندك، وما أنا فيه من اضطهاد وتنكيل عندك".
وأضاف: ما حدث من تنكيل واضطهاد وإرهاب هو من تدبير وزير التربية والتعليم طارق شوقي، لأن الجنحة المباشرة المقامة ضده ستنظر أمام القضاء يوم 22 سبتمبر/آب الجاري، وكل القصة أن الأمن الوطني يريد احتجازي لحين مرور موعد الجلسة مجاملة للوزير.
ثم وجه حديثه للرئيس متسائلا: هل هذا يرضيك؟، ماذا يقول الناس عن الأوضاع في البلد؟، ماذا يكون وضعنا في الخارج؟.
وفي النهاية قال: أطالب بالتحقيق فيما حدث من الأجهزة الأمنية، هذا بخلاف ما تعرضت له من تشهير ووصف بالإرهاب والتطرف.
"الأمن الوطني في بيتي بيقول لي لو مرجعتش هناخد مراتك وأولادك".. ترويع أسرة معلم بعد خصومة مع وزير التربية والتعليم pic.twitter.com/83nB0AWwJf— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 14, 2020