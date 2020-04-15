الأردن
الأربعاء 15 أبريل 2020 23:14

لحظة مقتل أردني خلال احتفال أقاربه بخروجه من السجن (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمقتل أردني على يد قريب له بالخطأ خلال الاحتفال بخروجه من السجن.

ويظهر الفيديو الرجل ويدعى ساري الوردات لدى وصوله إلى منزله في منطقة الرمثا وسط إطلاق نار كثيف من قبل ذويه وأقاربه احتفاء بخروجه من السجن.
ثم يقترب شخص من ساري لدى ترجله من السيارة ويطلق النار في الهواء وهو يمشي بجواره قبل أن يصيبه بالخطأ بطلقة في خلف الرأس.

وقال الأمن العام الأردني إن الشخص الذي أصاب ساري هو أحمد الوردات أحد منتسبي سلاح الجو الملكي الأردني.

 

 

المصدر
الجزيرة مباشر

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