لحظة سيئة.. أردني كسر حظر التجوال ليجد كتيبة عسكرية على الطريق (فيديو)
ويظهر الفيديو المتداول، سيارة لأردني على الطريق الدائري يتفاجأ سائقها بعدد من مركبات الشرطة الأردنية والجيش وسيارة إسعاف.
أردني طالع وقت الحظر حظه الزفت مش دورية لقى في بوجه كتيبه كامله ..!! pic.twitter.com/7YXwkNnmXd— احمد الهاشمي (@aaaalhashemi) April 1, 2020
وعقب متداولو المقطع بطريقة هزلية على السائق، وقالوا إنه حظه "السيئ" دفعه لمواجهة كتيبة كاملة، إضافة إلى سيارة إسعاف أيضًا.
.اردني طالع وقت الحظر— فيصل الكناني (@k_alemry_999) April 1, 2020
حظه الزفت مش دورية لقى بوجه كتيبة كاملة 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/JucGXOtz4A
اردني طالع وقت الحظر— يوسف العلاونة (@yousef_alwnah) April 1, 2020
حظه الزفت مش دورية لقى بوجه كتيبة كاملة 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/luKnZJhMaI
اردني طالع وقت الحظر— Osama,Qtaishat (@OsamaQtaishat) April 1, 2020
حظه زفت مالقا دوريه لقا فرقه كامله #شهر_إبريل #فيروس_كورونا #الأردن#خليك_في_البيت #كورونا_الاردن#حظر_التجول_الكامل
😂😂😂😂 pic.twitter.com/SvB3FUFyF6
اردني طالع وقت الحظر— Muhammad Salem (@hanafy_salem) April 1, 2020
حظه الزفت مش دورية لقى بوجه كتيبة كاملة 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/CyRz0QEYfg
أردني طالع بوقت الحظر ..الحظ الاقشر لقى بوجهه كتيبة كاملة😂😂 pic.twitter.com/EZmQZAMbUy— يوسف الزامل (@UzWIBLJ1gZfMQGj) April 1, 2020
وكانت الحكومة قد فرضت حظر تجوال منذ نحو أسبوعين تقريبا في إطار إجراءاتها الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أعلنت عن غرامات مالية لا تقل عن 100 دينار (140 دولارا) ولا تزيد على 500 دينار (704 دولارات) لأول مخالفة، ونفس القيمة إضافة إلى الحبس مدة لا تزيد عن العام بالنسبة للمكررين.
كما تتضمن العقوبات أيضا حجز المركبات المستخدمة أثناء الحظر مدة 30 يوما.
يشار إلى أن عدد إصابات فيروس كورونا المسجلة في الأردن حتى الآن بلغ 278 إصابة، بينما سُجلت 5 وفيات.