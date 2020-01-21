السودان
الثلاثاء 21 يناير 2020 11:23

لحظة بلحظة.. قتلى وجرحى في تفجير داخل عرس بالخرطوم

قال شهود عيان سودانيون إن شابا فجر قنبلة في حفل زفاف بمنطقة الحاج يوسف بالشقلة في الخرطوم، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص بينهم 3 أطفال وجرح أكثر من 25.
أبرز التطورات
  • والد العروس: سمعت صوت الانفجار ورأيت مجموعة من الناس مرمية على الأرض، ولا أعرف مفجر القنبلة "شخصيًا".
  • والد العروس: التفجير وقع بعد نهاية الحفل وعلمت أن المنفذ كان يعمل في الجيش السوداني، وأنه يعاني من اضطرابات عقلية.
  • والد العروس: ابنتي سليمة، وأناشد المسؤولين في القوات المسلحة أخذ السلاح من العساكر الذين تركوا الخدمة.
  • شهود عيان: مفجر القنبلة اسمه أحمد كوكو وهو عسكري سابق وقتل في الحادث، والقنبلة انفجرت بعد خروج العروس.
  • شهود عيان: من بين القتلى أطفال وهو الحادث الأول في الحي وغير مسبوق في السودان.
  • ضابط شرطة متقاعد: قنبلة القرنيت من الأسلحة الثقيلة والفتاكة، التي تستخدم في مناطق العمليات.
  • ضابط شرطة متقاعد: رخصة حمل السلاح يعطى لأشخاص محددين ولا يسمح بحمله في كل مكان.
  • ضابط شرطة متقاعد: أطالب المسؤولين بحل مشكلة الأسلحة التي يحملها أفراد عسكريين.
  • شاهد عيان: مستشفى "البان جديد" الذي نقل إليه الجرحى، لا يوجد به علاج ويفتقر لأبسط مقومات العلاج.
  • مراسل الجزيرة: ارتفاع عدد القتلى في انفجار قنبلة بالعاصمة السودانية الخرطوم إلى 7 بينهم حاملها.
  • مصدر أمني سوداني: مقتل 3 أطفال وجرح العشرات في انفجار بمنطقة الشقلة بالخرطوم بحري خلال مناسبة عائلية.

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طبيبة سودانية تتحدث عن الأوضاع من داخل المستشفى

 

المصدر
الجزيرة مباشر
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