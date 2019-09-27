الجمعة 27 سبتمبر 2019 15:39
لحظة بلحظة| شاهد: مظاهرات في مدن مصرية تطالب برحيل السيسي
تظاهر آلاف المصريون في عدة محافظات اليوم الجمعة للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، استجابة لدعوة الفنان ورجل الأعمال محمد علي تحت شعار "جمعة الخلاص".
وعقب صلاة الجمعة خرج المئات في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة ومدينة قوص بمحافظة قنا، ومحافظة الأقصر.
جاءت التظاهرات رغم التشديدات الأمنية وإغلاق السلطات لميدان التحرير وسط القاهرة، وإغلاق بعض محطات مترو الأنفاق وسط العاصمة، في الوقت الذي اعتبر فيه السيسي أن المظاهرات "لا تدعو للقلق".
المصدر
الجزيرة مباشر
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