صفقة القرن
الثلاثاء 28 يناير 2020 22:46

لحظة بلحظة.. ردود الفعل على "صفقة القرن"

متظاهرون في غزة ضد صفقة القرن
متظاهرون في غزة ضد صفقة القرن
رويترز
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الثلاثاء خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتي عرفت باسم "خطة القرن"، متعهدا بإبقاء القدس "عاصمة موحدة" لإسرائيل.

أثارت الخطة ردود فعل متباينة.

أبرز ردود الفعل:-
  • حماس تعلن رسميا رفضها خطة ترمب وتعلن أنها ستسقطها.
  • فايز أبو عيطة نائب أمين سر المجلس الثوري  لحركة ـ"فتح":سنبدأ العمل والمقاومة لإفشال "صفقة القرن" باعتبارها مشروعا لتصفية القضية الفلسطينية.
  • الخارجية التركية: الخطة الأمريكية تهدف إلى القضاء على حل الدولتين وسرقة الأراضي الفلسطينية.
  • بريطانيا: خطة ترمب للسلام "يمكن أن تشكل خطوة إلى الأمام".
  • الأردن: إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية "سبيل وحيد للسلام".
  • الأردن يحذر من ضم الأراضي الفلسطينية استجابة لخطة ترمب.
  • الأردن: نريد سلاماً حقيقياً عادلاً وفق قرارات الشرعية الدولية ينهي الاحتلال ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويحمي مصالح الأردن.
  • مستشار للرئيس الإيراني يرفض خطة ترمب ويقول إنها "إجبار" متحيز.
  • مسيرات غاضبة في الضفة الغربية وغزة رافضة لصفقة القرن.
المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
صفقة القرن

اقرأ أيضا

Thumbnail
طاجيكستان تعتقل 113 شخصا بتهمة الانتماء إلى "جماعة الإخوان المسلمين"
Thumbnail
ردا على ترمب.. الرئاسة الفلسطينية تنشر خرائط لمراحل الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

الأكثر قراءة

  1. طاجيكستان تعتقل 113 شخصا بتهمة الانتماء إلى "جماعة الإخوان المسلمين"
  2. ردا على ترمب.. الرئاسة الفلسطينية تنشر خرائط لمراحل الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
  3. أبو مازن: صفقة القرن لن تمر وستذهب إلى مزبلة التاريخ
  4. وسم "فلسطين الحرة" يتصدر الترند العالمي بعد إعلان "صفقة القرن"
  5. مصر "تقدر" صفقة القرن الأمريكية