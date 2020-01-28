الثلاثاء 28 يناير 2020 21:52
لحظة بلحظة.. ردود الأفعال على "صفقة القرن"
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الثلاثاء خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتي عرفت باسم "خطة القرن"، متعهدا بإبقاء القدس "عاصمة موحدة" لإسرائيل.
أثارت الخطة ردود أفعال متباينة.
أبرز ردود الأفعال:-
- حماس تعلن رسميا رفضها خطة ترمب وتعلن أنها ستسقطها.
- فايز أبو عيطة نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة ـ"فتح":سنبدأ العمل والمقاومة لإفشال "صفقة القرن" باعتبارها مشروعا لتصفية القضية الفلسطينية.
- بريطانيا: خطة ترمب للسلام "يمكن أن تشكل خطوة إلى الأمام".
- الأردن يحذر من ضم الأراضي الفلسطينية استجابة لخطة ترمب.
- الأردن: نريد سلاماً حقيقياً عادلاً وفق قرارات الشرعية الدولية ينهي الاحتلال ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويحمي مصالح الأردن.
- مستشار للرئيس الإيراني يرفض خطة ترمب ويقول إنها "إجبار" متحيز.
- مسيرات غاضبة في الضفة الغربية وغزة رافضة لصفقة القرن.
المصدر
الجزيرة مباشر
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