الثلاثاء 17 مارس 2020 18:07
لحظة بلحظة.. تطورات فيروس كورونا في العالم الثلاثاء 17 مارس/آذار
يواصل فيروس كورونا المستجد تسجيل وفيات وإصابات وتداعيات كبرى.
وحتى ظهر، اليوم الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 187 ألفا في 162 دولة وإقليما، توفي منهم نحو 7 آلاف و480، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
وأجبر انتشار كورونا على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.
وفيما يلي آخر التطورات في العالم، اليوم الثلاثاء، 17 مارس/آذار:
لحظة بلحظة
- عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم يتجاوز 81 ألفا.
- السلطات الصحية السويدية تؤكد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 1167 إصابة
- مراسل الجزيرة: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في النرويج إلى 1308.
- مراسل الجزيرة: بريطانيا تعلن تسجيل 407 إصابات بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1950.
- مراسل الجزيرة: تسجيل 36 إصابة بفيروس كورونا في باكستان خلال 24 ساعة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 220.
- مراسلة الجزيرة: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 114.
- رويترز: اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية يؤجل كوبا أمريكا بسبب فيروس كورونا.
- سفارات واشنطن ولندن ودول أوربية وعربية أخرى لدى طرابلس تدعو لوقف القتال في ليبيا بسبب كورونا.
- وكالة الأنباء الإسبانية: الاتحاد الأوربي لكرة القدم يقرر تأجيل كأس أوربا إلى 2021.
- وزير الخارجية البريطاني ينصح المواطنين البريطانيين بتجنب السفر غير الضروري للخارج لمدة شهر.
- وسائل إعلام صينية: الصين تقر استخدام أول لقاح لفيروس كورونا المستجد في تجارب سريرية.
- وزارة الصحة العراقية: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 154.
- وزير المالية الفرنسي: مستعدون للجوء لكافة السبل من ضمنها التأميم لحماية الشركات الفرنسية بسبب كورونا.
- وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 135 وفاة و1178 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الأخيرة.
- الحكومة الأردنية: تعليق عمل وسائل النقل العام ومنع مغادرة المنازل إلا في حالات الضرورة.
- الحكومة الأردنية: إغلاق المراكز والمجمعات التجارية ووقف إصدار الصحف اليومية والتنقل بين المحافظات.
- الطيران العماني يعلق جميع الرحلات مع مصر والبحرين اعتبارا من الخميس المقبل وحتى إشعار آخر.
- وزارة الصحة التونسية: تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.
- وزارة الصحة البلجيكية: ارتفاع الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 10.
- الحكومة الأردنية: تعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسمية باستثناء قطاعات حيوية يحددها رئيس الوزراء.
- مراسل الجزيرة: تسجيل 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلجيكا وارتفاع عدد الإصابات إلى 1243.
- مراسل الجزيرة: تسجيل ثاني حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في المغرب وارتفاع الإصابات إلى 38.
- هيئة الاستعلامات في مصر: إغلاق مكتب صحيفة الغارديان البريطانية وتوجيه إنذار أخير لمراسل نيويورك تايمز.
- منظمة اليونسكو: أكثر من 776 مليون طالب خارج المدارس بعد إغلاق 85 دولة المدارس كليا و15 دولة جزئيا.
- السلطات الدنماركية تسجل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 960 والوفيات إلى 4.
- الخطوط الجوية الفلبينية تعلن تعليق الرحلات الدولية والداخلية ضمن إجراءات احتواء فيروس كورونا.
- وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر يعلن إغلاق المساجد حتى إشعار آخر.
- وزير الخارجية التركي: أوقفنا رحلات الطيران مع 20 دولة حول العالم.
- وزير الخارجية التركي: سيتم تطبيق الحجر الصحي على 3615 مواطنا تركيا عادوا من الدول التي علقنا السفر إليها.
- وزارة الصحة في عمان: تطبيق الحجر الصحي على جميع القادمين إلى السلطنة.
- وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 7 حالات جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الإصابات 130.
- الخارجية الصينية: نبدي غضبنا ورفضنا الشديد لوصف ترمب فيروس كورونا بالفيروس الصيني.
- رويترز: وزراء الحكومة البولندية سيخضعون لفحوصات للتأكد من إصابتهم بفيروس كورونا بعد إصابة وزير البيئة.
- مراسل الجزيرة: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في كازاخستان إلى 27 بعد تسجيل 14 إصابة جديدة.
- وزارة الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 304.
- رويترز: قرغيزيا تحظر دخول الأجانب إلى أراضيها في إطار احتواء تفشي فيروس كورونا.
- رويترز: حاكم ولاية أوهايو الأمريكية يعلن تأجيل انتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية بسبب خطر تفشي كورونا.
- رويترز: مدينة ووهان الصينية تلزم القادمين إليها من خارج البلاد بالخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوما.
- رويترز: المكسيك تعلن تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات بالبلاد إلى 82.
- رويترز: كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات بالبلاد إلى 8320.
- جامعة جونز هوبكنز الأمريكية: ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 85 والإصابات 4645.
- رويترز: الرئيس الكولومبي يعلن إغلاق حدود بلاده حتى 30 من مايو لمنع تفشي فيروس كورونا.
- رويترز: رئيس فنزويلا يعلن فرض إجراءات الحجر الصحي في كافة أنحاء البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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