السبت 14 مارس 2020 20:10
لحظة بلحظة.. تطورات انتشار كورونا حول العالم اليوم 14 مارس/آذار
سجل فيروس كورونا المستجد مزيداً من الإصابات والوفيات ويدفع قادة دول العالم إلى اتخاذ تدابير متفاوتة وعزل أنفسهم لمكافحة تفشي المرض.
وحتى اليوم، أصاب الفيروس قرابة 150 ألفا في 149 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 5 آلاف و600، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.
وفيما يلي أحدث تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم السبت، 14 مارس/آذار 2020.
لحظة بلحظة
- التلفزيون المصري: قرار رئاسي بتعليق الدراسة في الجامعات والمدراس لمدة 15 يوما ابتداء من يوم غد.
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: أجريت فحص فيروس كورونا الليلة الماضية وأنتظر النتيجة.
- وزارة الصحة القطرية: شفاء 4 حالات مصابة بفيروس كورونا في دولة قطر.
- رئيس الوزراء المصري: 109 إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مصر.
- وكالة الأنباء السعودية: تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 103.
- السلطات الباكستانية تعلن اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 30.
- المركز الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الإصابات في روسيا إلى 59.
- نيويورك تايمز: إصابة 2195 شخصا على الأقل بكورونا في 49 ولاية أمريكية حتى اليوم وتسجيل 49 حالة وفاة.
- موريتانيا تقرر إغلاق كل المؤسسات التعليمية العامة والخاصة لمدة أسبوع قابل للتجديد بسبب فيروس كورونا.
- السلطات الصحية البريطانية تعلن عن 10 وفيات جديدة لمصابين بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي إلى 21.
- الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدعو لإيقاف إقامة صلاة الجمعة وصلوات الجماعة بأي بلد يتفشى فيه فيروس كورونا.
- مراسل الجزيرة: الحكومة الأردنية تقرر تعطيل المدارس والجامعات اعتبارا من يوم غد لمواجهة فيروس كورونا.
- الحكومة تعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى الأردن ابتداء من يوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر.
- وكالة أنباء الإمارات: الإمارات تعلق الرحلات الجوية مع لبنان وتركيا وسوريا والعراق اعتبارا من 17 مارس وحتى إشعار آخر.
- السلطات الرومانية تؤكد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 97 منهم 31 في العاصمة بوخارست.
- وسائل إعلام إيرانية: وزارة الداخلية تأمر بإغلاق المزارات والمراقد الدينية في مدينة قم للحد من انتشار كورونا.
- مراسل الجزيرة: البرتغال تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 169.
- مراسل الجزيرة: المغرب يعلن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 17.
- مراسل الجزيرة: السلطات الفنلندية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 210.
- وكالة أنباء الإمارات: الإمارات تقرر وقف إصدار كافة التأشيرات اعتبارا من 17 مارس الجاري كإجراء احترازي لمواجهة كورونا.
- مكتب الاتصال الحكومي في قطر: تعليق دخول القادمين من السودان سواء لحاملي سمات الدخول أو تصاريح الإقامة.
- مكتب الاتصال الحكومي في قطر: تعليق إصدار سمات الدخول الفورية للقادمين من دول أوروبية اعتبارا من الأحد.
- مراسل الجزيرة: نائب فيدرالي برازيلي ثبتت إصابته بفيروس كورونا هو ثالث شخص مصاب التقى ترمب.
- مراسل الجزيرة: السلطات الصحية في الدنمارك تؤكد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 827.
- مراسل الجزيرة: الحكومة الأفغانية تعلق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية لمدة شهر لمواجهة فيروس كورونا.
- مراسل الجزيرة: سلطات محافظة كركوك بشمال العراق تقرر غلق المحافظة مع المحافظات الأخرى للحد من انتشار كورونا.
- مراسل الجزيرة: وزارة الصحة الإسبانية تسجل 1500 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 5753.
- مراسل الجزيرة: السلطات الصحية النرويجية تؤكد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في النرويج إلى 907.
- أبوظبي تقرر إغلاق المناطق السياحية والمدن الترفيهية والوجهات الثقافية حتى نهاية مارس للحد من انتشار كورونا.
- مراسل الجزيرة: وزارة الصحة الماليزية تعلن تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات إلى 241.
- وزارة الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 164 بعد تسجيل 10 إصابات جديدة أخرى.
- مراسل الجزيرة: تسجيل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا في بلجيكا وارتفاع عدد الإصابات إلى 689.
- وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 104.
- وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا إلى 611 والإصابات إلى 12729.
- سلطنة عمان تعلن تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية اعتبارا من غد الأحد لمدة شهر.
- وزارة الصحة القطرية تعلن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترتبط بحالات اكتشفت سابقا في الحجر الصحي.
- مراسل الجزيرة: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 98.
- الفلبين تعلن حظرا للتجوال ليلا في العاصمة مانيلا وإغلاق مراكز التسوق لمدة شهر بعد ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 8.
- وزارة الصحة في رواندا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا على أراضيها.
- الحكومة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 38 بعد تسجيل 3 إصابات جديدة ببيت لحم.
- وزارة الصحة في إندونيسيا تعلن تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات إلى 96.
- السفارة البرازيلية في واشنطن تؤكد إصابة القائم بأعمالها في واشنطن بكورونا وتقول إنه التقى ترمب قبل أسبوع.
- مراسل الجزيرة: روسيا تقرر منع دخول الأجانب عبر حدودها البرية مع النرويج وبولندا اعتبارا من الأحد لمنع انتشار كورونا.
- ناميبيا تعلن تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا على أراضيها.
- شركة آبل تعلن إغلاق جميع متاجرها خارج الصين حتى 27 مارس الجاري جراء انتشار فيروس كورونا.
- هيئة المنافذ الحدودية في العراق تغلق منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن للحد من انتشار فيروس كورونا.
- وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا و10 إصابات جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 37.
- دائرة الصحة بمحافظة الأنبار غربي العراق تقرر غلق جميع المنافذ باتجاه المحافظة اعتبارا من غد الأحد.
- محافظة واسط في العراق تسجل حالة وفاة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات في العراق إلى 10.
- مراسل الجزيرة: منع التجمعات لأكثر من 50 شخص وإلغاء التظاهرات واللقاءات الرياضية والثقافية والفنية في المغرب.
- مراسل الجزيرة: المغرب يقرر تعليق الرحلات الجوية مع ألمانيا وهولندا وبلجيكا والبرتغال حتى إشعار آخر.
- مراسل الجزيرة: تسجيل 14 حالة وفاة و18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين.
- أسوشيتد برس: الرئيس الكولومبي يأمر بإغلاق الحدود مع فنزويلا ضمن جهود احتواء فيروس كورونا.
- البنتاغون يعلن حظر الطيران الداخلي للعسكريين والموظفين المدنيين وأسرهم بسبب تفشي فيروس كورونا.
- واس: السعودية تقرر تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم غد الأحد بسبب فيروس كورونا.
- رويترز: جمهورية التشيك تعلن إغلاق المطاعم والمتاجر لـ10 أيام باستثناء متاجر السلع الغذائية والصيدليات.
- سي إن إن: نتفلكس تعلق الإنتاج بالولايات المتحدة وكندا لمدة أسبوعين بسبب قيود وتدابير صحية لمكافحة كورونا.
- رويترز: مملكة إسواتيني جنوب القارة الإفريقية تسجل أول إصابة بفيروس كورونا.
- وكالة الصحافة الفرنسية: إدارة ترمب تعلن تعليق الرحلات البحرية إلى الخارج لمدة 30 يوما.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية