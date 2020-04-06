الاثنين 6 أبريل 2020 18:26
لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 6 إبريل/ نيسان
يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره حول العالم مسجلا إصابات بلغت أكثر من مليون و289 ألفا حتى مساء الإثنين، تعافى منهم أكثر من 272 ألفا وقضى منهم أكثر من 70 ألفا آخرين، بحسب موقع وور
ولا تعكس الإحصائيات إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ لا تجري دول عديدة فحوص إلا للحالات الأخطر.
لحظة بلحظة:
- وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الوفيات إلى 11.
- وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 277 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2076.
- وزارة الصحة السعودية: تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2523.
- وزارة الصحة السعودية: 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 38.
- وزارة الصحة البحرينية: شفاء 19 حالة من فيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 526.
- وزارة الصحة العمانية: السلطنة تسجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 331.
- وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 665.
- وزارة الصحة بإقليم كردستان العراق: تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا بأربيل ليرتفع العدد الإجمالي إلى 277.
- وزارة الصحة الفلسطينية: تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قريتين قرب القدس ليرتفع عدد الإصابات إلى 246.
- وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 541.
- وزارة الصحة المغربية: تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1113.
- مراسل الجزيرة: وزارة الصحة في جيبوتي تسجل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 89.
- وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 2274 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 60500.
- وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 136 وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع العدد الإجمالي إلى 3739.
- وزارة الصحة الإٍسرائيلية: تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في إسرائيل إلى 55.
- وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8611.
- مراسل الجزيرة: تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3150.
- وزارة الصحة الأفغانية تعلن تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 369.
- مراسل الجزيرة: وزير الصحة النرويجي يعلن أن انتشار العدوى بفيروس كورونا في بلاده أصبح تحت السيطرة.
- مراسل الجزيرة: الدنمارك تؤكد تسجيل 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 4647.
- وزارة الصحة البريطانية: تسجيل 403 وفاة جديدة بفيروس كورونا.
- وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 637 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13055.
- وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 4237 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 135032.
- وزارة الصحة البلجيكية: 185 وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 235 مصابا.
- مراسل الجزيرة: السلطات الصحية السويدية تسجل 376 إصابة جديدة بفيروس كورونا لتصل الإصابات إلى 7206.
- مراسل الجزيرة: تسجيل 76 وفاة في السويد بفيروس كورونا وارتفاع عدد الوفيات إلى 477.
- ماليزيا تعلن تسجيل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3793.
- وزارة الصحة الفلبينية: تسجيل 414 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3660.
- روسيا تسجل 954 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6343 والوفيات إلى 47 بعد وفاة شخصين.
- رئيس وزراء بولندا يتوقع أن تصل الإصابات بفيروس كورونا إلى ذروتها في شهري مايو ويونيو القادمين.
- رويترز: الصين تعلن تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا كلها باستثناء حالة واحدة واردة من الخارج.
- تقرير لوزارة الصحة الأمريكية: المستشفيات الأمريكية تخشى ألا تتمكن من ضمان سلامة العاملين فيها.
- تقرير لوزارة الصحة الأمريكية: المستشفيات في شتى أنحاء الولايات المتحدة تواجه نقصا حادا في المعدات الطبية.
- جامعة جونز هوبكنز: تسجيل أكثر من 1200 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.
- وفاة والدة بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بعد إصابتها بفيروس كورونا
المصدر
الجزيرة
وكالات
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