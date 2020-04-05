لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 5 من إبريل/نيسان
وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الأحد، 5 من أبريل/نيسان:
آخر التطورات
وفاة رئيس الوزراء الليبي السابق محمود جبريل في القاهرة جراء إصابته بفيروس كورونا
جنوب السودان يسجل أول إصابة بكورونا المستجد
تركيا تعفي العمال الشباب من قرار الحجر الإلزامي
وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 674 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 12418 والإصابات إلى 130759
كشف إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في مخيم ثان للاجئين في اليونان
وزارة الصحة البريطانية: 621 وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 4934
وزارة الصحة السعودية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 2385 وحالات التعافي إلى 488
هولندا تسجل 115حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1766.
روسيا: حالتا وفاة و658 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 45 والإصابات إلى 5389
وزارة الصحة في ماليزيا: تسجيل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل مجموع الإصابات إلى 3662 والوفيات إلى 61
وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 2483 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 58226
وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 151 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 3603
وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 77 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 556
وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 164 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 1447 والإصابات إلى 19691
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا و7 إصابات ليرتفع عدد الوفيات إلى 18 والمصابين إلى 527
وزارة الصحة الفلسطينية: تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 226
وزارة الصحة المغربية: تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 960
وزارة الصحة العمانية: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 298
إقليم كردستان العراق: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة أربيل ليرتفع عدد الإصابات إلى 232
باكستان تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 42 والإصابات إلى 2808
وزارة الصحة الأفغانية تعلن تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 337
مركز الوقاية من الأمراض التابع للاتحاد الأفريقي: 339 وفاة و8018 إصابة بفيروس كورونا في 50 دولة من دول القارة