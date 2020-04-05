فيروس كورونا
الأحد 5 أبريل 2020 18:22

لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 5 من إبريل/نيسان

بائعة بسوق للفاكهة في العاصمة التايلاندية بانكوك تضع قناعا واقيا بسبب فيروس كورونا كوفيد-19
بائعة بسوق للفاكهة في العاصمة التايلاندية بانكوك تضع قناعا واقيا
رويترز
يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره حول العالم مسجلا إصابات بلغت أكثر من مليون و225 ألفا حتى مساء الأحد، تعافى منهم 254 ألفا وقضى منهم أكثر من 66 ألفا آخرين، بحسب موقع وورلد ميترز.

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الأحد، 5 من أبريل/نيسان:

آخر التطورات

وفاة رئيس الوزراء الليبي السابق محمود جبريل في القاهرة جراء إصابته بفيروس كورونا

جنوب السودان يسجل أول إصابة بكورونا المستجد

تركيا تعفي العمال الشباب من قرار الحجر الإلزامي

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 674 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 12418 والإصابات إلى 130759

كشف إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في مخيم ثان للاجئين في اليونان

وزارة الصحة البريطانية: 621 وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 4934

وزارة الصحة السعودية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 2385 وحالات التعافي إلى 488

هولندا تسجل 115حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1766.

روسيا: حالتا وفاة و658 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 45 والإصابات إلى 5389

وزارة الصحة في ماليزيا: تسجيل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل مجموع الإصابات إلى 3662 والوفيات إلى 61

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 2483 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 58226

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 151 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 3603

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 77 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 556

وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 164 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 1447 والإصابات إلى 19691

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا و7 إصابات ليرتفع عدد الوفيات إلى 18 والمصابين إلى 527

وزارة الصحة الفلسطينية: تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 226

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 960

وزارة الصحة العمانية: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 298

إقليم كردستان العراق: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة أربيل ليرتفع عدد الإصابات إلى 232

باكستان تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 42 والإصابات إلى 2808

وزارة الصحة الأفغانية تعلن تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 337

مركز الوقاية من الأمراض التابع للاتحاد الأفريقي: 339 وفاة و8018 إصابة بفيروس كورونا في 50 دولة من دول القارة 

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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