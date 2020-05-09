لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (السبت 9 من مايو/أيار)
وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم السبت، 9 من مايو/آيار 2020:
لحظة بلحظة
وزارة الصحة السعودية: تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 239.
وزارة الصحة السعودية: تسجيل 1704 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 37136.
عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم يتجاوز مليونا و400 ألف شخص بما يعادل نحو 60% من عدد المصابين حاليا.
أمير الكويت: أدعو الحكومة في مثل هذه الظروف إلى وضع برنامج لترشيد الإنفاق في البلاد.
أمير الكويت: الجائحة أثرت في اقتصاديات العالم والكويت تواجه تحديا للتعامل مع آثارها في ظل تراجع أسعار النفط.
أمير الكويت: أتوجه بالشكر لجميع العاملين في مختلف القطاعات لمواجهة هذا الوباء.
أمير الكويت: نشدد على وجوب الالتزام التام بتعليمات وزارة الصحة بشأن الحظر الكلي.
وزارة الصحة القطرية: تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 13.
وزارة الصحة القطرية: تسجيل 1130 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 21331.
وزارة الصحة الكويتية: تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 49.
وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 7623
وزير العدل المصري يقرر إغلاق محكمة مدينة نصر الجزئية لتعقيمها بعد ظهور حالة موجبة بفيروس كورونا.
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 809.
وزارة الداخلية السعودية: رفع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا عن 6 أحياء في المدينة المنورة.
وزارة الصحة المغربية: 162 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5837.
وزارة الصحة الإيرانية: 1529 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 106220.
وزارة الصحة الإيرانية: 48 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6589.
وزارة الصحة الإسبانية: 179 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 26478.
وزارة الصحة العمانية: حالة وفاة و112 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 17 والإصابات إلى 3224.
مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: 104 وفيات جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1827.
مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: 10817 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 198676.
البرازيل: 751 وفاة و10222 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9897 والإصابات إلى 145328.
رويترز عن وزارة الصحة التابعة للحوثيين: تسجيل إصابة جديدة بكورونا في صنعاء.
مراسل الجزيرة: حاكم كاليفورنيا يقر السماح للناخبين بالتصويت عبر البريد في انتخابات الرئاسة توقيا من كورونا.
إجمالي عدد الإصابات بكورونا حول العالم يتجاوز 4 ملايين منذ بدء تفشي الفيروس.
CNN: إصابة كيتي ميللر المستشارة الإعلامية لنائب الرئيس الأمريكي وزوجة كبير مستشاري ترمب بكورونا.