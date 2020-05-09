فيروس كورونا
السبت 9 مايو 2020 19:55

لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (السبت 9 من مايو/أيار)

حتى مساء السبت، أصاب فيروس كورونا المستجد ما يزيد على 4 ملايين و50 ألفا
رويترز
حتى مساء السبت، أصاب فيروس كورونا المستجد ما يزيد على 4 ملايين و50 ألفا، توفي منهم أكثر من 277 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على مليون و405 آلاف آخرين، حسب موقع "وورلد ميترز".

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم السبت، 9 من مايو/آيار 2020:

لحظة بلحظة

 وزارة الصحة السعودية: تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 239.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 1704 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 37136.

عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم يتجاوز مليونا و400 ألف شخص بما يعادل نحو 60% من عدد المصابين حاليا.

أمير الكويت: أدعو الحكومة في مثل هذه الظروف إلى وضع   برنامج لترشيد الإنفاق في البلاد.

أمير الكويت: الجائحة أثرت في اقتصاديات العالم والكويت تواجه تحديا للتعامل مع آثارها في ظل تراجع أسعار النفط.

أمير الكويت: أتوجه بالشكر لجميع العاملين في مختلف القطاعات لمواجهة هذا الوباء.

أمير الكويت: نشدد على وجوب الالتزام التام بتعليمات وزارة الصحة بشأن الحظر الكلي.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 13.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 1130 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 21331.


وزارة الصحة الكويتية: تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 49.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 7623

وزير العدل المصري يقرر إغلاق محكمة مدينة نصر الجزئية لتعقيمها بعد ظهور حالة موجبة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 809.

وزارة الداخلية السعودية: رفع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا عن 6 أحياء في المدينة المنورة.

وزارة الصحة المغربية: 162 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5837.

وزارة الصحة الإيرانية: 1529 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 106220.

وزارة الصحة الإيرانية: 48 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6589.


وزارة الصحة الإسبانية: 179 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 26478.

وزارة الصحة العمانية: حالة وفاة و112 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 17 والإصابات إلى 3224.

مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: 104 وفيات جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1827.

مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: 10817 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 198676.

البرازيل: 751 وفاة و10222 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9897 والإصابات إلى 145328.

رويترز عن وزارة الصحة التابعة للحوثيين: تسجيل إصابة جديدة بكورونا في صنعاء.

مراسل الجزيرة: حاكم كاليفورنيا يقر السماح للناخبين بالتصويت عبر البريد في انتخابات الرئاسة توقيا من كورونا.

إجمالي عدد الإصابات بكورونا حول العالم يتجاوز 4 ملايين منذ بدء تفشي الفيروس.

CNN: إصابة كيتي ميللر المستشارة الإعلامية لنائب الرئيس الأمريكي وزوجة كبير مستشاري ترمب بكورونا.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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فيروس كورونا

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