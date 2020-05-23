لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (السبت 23 من مايو/أيار)
وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم 23 من مايو/أيار 2020.
دول عربية
- قالت وزارة الصحة السعودية، إنه تم تسجيل 15 وفاة، وألفين و442 إصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى ألفين و233 حالة تعاف، وأوضحت الوزارة في بيان، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى سبعين ألفا و161 حالة، بينها 379 وفاة، و41 ألفا و236 حالة تعاف.
- في الكويت، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 10 وفيات و900 إصابة بالفيروس، و232 حالة شفاء، وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 20 ألفا و464، بينها 148 وفاة، و5 آلاف و747 حالة تعاف.
- في قطر، أفادت وزارة الصحة، في بيان، بتسجيل حالتي وفاة، وألف و732 إصابة بالفيروس، و640 حالة شفاء، وأشارت الوزارة إلى ارتفاع محصلة الإصابات إلى 42 ألفا و213 حالة، بينها 21وفاة، و8 آلاف و513 حالة تعاف.
- في سلطنة عمان أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 463 إصابة بكورونا، وتعافي 27 مريضا. وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 7 آلاف و257، بينها 34 وفاة، وألف و848 حالة شفاء.
- أفادت وزارة الصحة البحرينية برصد 360 إصابة بالفيروس، وشفاء 366 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات ارتفعت بذلك إلى 8 آلاف و774 بينها 12 حالة وفاة و4 آلاف و462 حالة تعاف.
- في المغرب، قالت وزارة الصحة، عبر موقعها الخاص بإحصائيات كورونا، إنها سجلت 43 إصابة بالفيروس، و196 حالة شفاء وأشارت أن إجمالي الإصابات في المملكة ارتفع إلى 7 آلاف و375، منها 197 وفاة، و4 آلاف و573 متعاف.
- أعلنت تونس، فجر السبت، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، مؤكدة ارتفاع حالات الشفاء من المرض إلى 903 حالة.
- في فلسطين المحتلة أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا، وحسب الوزارة بلغ عدد المصابين بالفيروس في القطاع 54 شخصا، تعافى منهم 16. فيما بلغ عدد الإصابات في الضفة الغربية والقدس 548 بينها 4 وفيات.
المكسيك
سجلت المكسيك، السبت، أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا، بواقع 479 حالة، وقالت وزارة الصحة المكسيكية، في بيان، إن عدد الوفيات ارتفع إلى 6 آلاف و989، وعدد الإصابات ارتفع إلى 62 ألفا و527، إثر تشخيص ألفين و960 إصابة جديدة.
بنغلاديش
ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا في مخيمات لاجئي الروهينغيا بمدينة كوكس بازار البنغالية إلى 21 مصابا، إثر تسجيل 8 إصابات جديدة.
روسيا
أعلنت السلطات الروسية، السبت، تسجيل 9 آلاف و434 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 335 ألفا و882.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن السلطات الصحية أن حصيلة الوفيات ارتفعت أيضا إلى 3 آلاف و388، بعد تسجيل 139 حالة وفاة في يوم واحد.
وبحسب القناة، فإن عدد الإصابات بكورونا خلال آخر 24 ساعة يتجاوز الرقم السابق، مع رصد تراجع في حصيلة الوفيات اليومية بعد قفزة قياسية أمس الجمعة.
وتتصدر موسكو قائمة الأقاليم الأكثر تضررا بالفيروس بـ161 ألفا و397 إصابة، بما فيها 1934 حالة وفاة.
البرازيل
ارتفعت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في البرازيل إلى 21 ألفًا و116 حتى صباح السبت، وبحسب موقع "Worldometer" المختص برصد إحصاءات الفيروس، فإن الوفيات بسبب كورونا بلغت في الساعات الأولى من السبت 68 حالة.
وارتفع إجمالي الإصابات إلى 332 ألفًا و382 بعد تسجيل 1492 حالة جديدة.
الأرجنتين
أعلنت وزارة الصحة في بيان تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأرجنتين حاجز الـ10 آلاف حالة، فيما وصلت الوفيات إلى 433.
وأوضح البيان أنه تم خلال الـ24 ساعة المنقضية تسجيل 718 إصابة في أعلى نسبة يومية، رفعت الإجمالي إلى 10 آلاف و649 حالة، وارتفعت الوفيات إلى 433 بعد تسجيل 14 وفاة جديدة خلال 24 ساعة.
كولومبيا
بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة الكولومبية سجلت البلاد 30 وفاة خلال الـ24 ساعة المنقضية، رفعت الإجمالي إلى 682، فيما ارتفعت الإصابات لـ19 ألفًا و131 بعد تسجيل 801 إصابة.
وأشار بيان الوزارة إلى أن الـ30 وفاة تعتبر هي النسبة الأعلى في عدد الوفيات منذ تفشي الفيروس بالبلاد، موضحًا أن عدد المتعافين بلغ 4575 متعافٍ
بنما
ذكر بيان صادر عن وزارة الصحة في بنما أن البلاد سجلت 4 وفيات خلال 24 ساعة رفعت الإجمالي إلى 295، أما الإصابات فارتفعت إلى 10 آلاف و267 بعد تسجيل 151 إصابة جديدة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 6 آلاف و245 شخصا.