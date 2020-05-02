لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم السبت 2 من مايو/أيار
وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم السبت، 2 من مايو/آيار 2020:
لحظة بلحظة
وزارة الصحة السعودية: تسجيل 7 وفيات بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 176.
وزارة الصحة السعودية: تسجيل 1362 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 25459.
تمديد حالة الطوارئ الصحية في فرنسا بسبب فيروس كورونا حتى 24 يوليو تموز المقبل.
وزارة الصحة الكويتية: 3 وفيات جديدة و242 إصابة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 4619.
وزارة الصحة السودانية: 5 وفيات و91 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 36 والإصابات إلى 533.
وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا.
وزارة الصحة القطرية: تسجيل 776 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع الإجمالي إلى 14872.
وزارة الصحة المغربية: تسجيل حالة وفاة واحدة و118 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وزارة الصحة اللبنانية: حالة وفاة و5 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 25 والإصابات إلى 733.
وزارة الصحة الإيرانية: 65 وفاة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 6156 و802 إصابة ترفع الإجمالي إلى 96448.
وزارة الصحة الإسبانية: 276 وفاة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 25.100.
وزارة الصحة البلجيكية: 82 وفاة و485 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7765 والإصابات إلى 49517.
وزارة الصحة الروسية: تسجيل 9632 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 124054.
وزارة الصحة الروسية: تسجيل 9623 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة.
وزارة الصحة العمانية: 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 2483.
الصين: لا حالات وفاة بفيروس كورونا وإصابة واحدة خلال 24 ساعة مقارنة ب12 إصابة في اليوم السابق.
باكستان: تسجيل 26 وفاة بفيروس كورونا و291 إصابة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 411 والإصابات إلى 18092.
المكسيك تعلن 1515 إصابة جديدة بفيروس كورونا و113 وفاة ليصل الإجمالي إلى 20739 إصابة و1972 وفاة.
جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 1883 وفاة بفيروس كورونا بالولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
معهد روبرت كوخ الألماني: ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا بألمانيا إلى 6575 والإصابات إلى 161703.