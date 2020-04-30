لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الخميس 30 أبريل/نيسان)
وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم الخميس، 30 من أبريل/نيسان 2020:
لحظة بلحظة
نيويورك تايمز: ترمب يريد أي معلومات تدعم النظرية التي تربط بين فيروس كورونا ومختبر في ووهان.
نيويورك تايمز: بومبيو قاد حملة للضغط على الاستخبارات للبحث عن أدلة تدعم نظرية أن كورونا مصدره مختبر بووهان.
نيويورك تايمز: مسؤولون أمريكيون ضغطوا على الاستخبارات للبحث عن أدلة لنظرية أن كورونا مصدره مختبر في ووهان.
وزارة الصحة السعودية: تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع الإجمالي إلى 162.
وزارة الصحة السعودية: تسجيل 1351 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 22753.
وزارة الصحة القطرية: تسجيل 845 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 13409 تعافى منهم 1372.
وسائل إعلام مصرية: إصابة عميد كلية طب الأسنان في جامعة القاهرة بفيروس كورونا وإغلاق كامل للمبنى لمدة 14 يوما.
وزارة الصحة البلجيكية: 111 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع الإجمالي إلى 7594.
السلطات الصحية في محافظة البصرة جنوب العراق تسجل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
رويترز: طاجيكستان تسجل أول 15 إصابة بفيروس كورونا في البلاد.
جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 2644 حالة وفاة بفيروس كورونا و 27905 إصابة في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.
وزارة الصحة الكويتية: تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 26.
وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 4024.
وزارة الصحة الإماراتية: 7 حالات وفاة جديدة و552 إصابة بفيروس كورونا.
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 725.
وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 983 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 94640.
وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 6028.
وزارة الصحة الإسبانية: 1309 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 213435.
وزارة الصحة الإسبانية: 268 وفاة جديدة بفيروس كوورنا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 24543.
وزير الصحة الكويتي: شفاء 150 حالة من المصابين بفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد المتعافين 1539.
وزارة صحة إقليم كردستان العراق: 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أربيل وإجمالي الإصابات 372.
المركز الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 7099 إصابة جديدة بالفيروس والعدد الإجمالي يرتفع إلى 106498.
المركز الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 101 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس والعدد الإجمالي يرتفع إلى 1073.
وزارة الصحة العمانية: تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 2348.
وزارة الصحة الإسرائيلية: 36 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 15870.
معهد روبرت كوخ الألماني: ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في ألمانيا إلى 6288 والإصابات إلى 159119.
وزير الصحة اليمني: تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.
موقع وورلدوميتر: عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم تجاوز المليون.
جامعة جونز هوبكنز: أكثر من 2500 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة.