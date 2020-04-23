لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الخميس 23 أبريل/نيسان)
وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم الخميس، 23 من أبريل/نيسان 2020:
لحظة بلحظة
وزارة الصحة السعودية: تسجيل 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 13930.
وزارة الصحة السعودية: تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 121.
جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 17,318 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ليرتفع العدد إلى 842,624.
جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 1710 وفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة ليرتفع العدد إلى 46,785.
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 688.
وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 908 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 42797.
وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 230 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 6490.
وزارة الصحة القطرية: تسجيل 623 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 7764.
وزارة الصحة المغربية: تسجيل وفاتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 151.
وزارة الصحة المغربية: تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3537.
وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 56.
وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 8756.
وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 90 حالة وفاة و1030 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 87026.
وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2399.
اتحاد النقل الجوي الدولي: خسائر شركات الطيران في الشرق الأوسط قد تصل إلى 24 مليار دولار بسبب كورونا.
وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 4635 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 213024.
وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 440 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 22157.
المركز الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 42 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 555.
المركز الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 4774 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 62773.
وزارة الصحة العمانية: تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 1716.
وزارة الصحة الأفغانية: تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1224.
وزارة الصحة الباكستانية: تسجيل 770 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10503.
وزارة الصحة الباكستانية: تسجيل 14 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 220.
وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 14592.
معهد روبرت كوخ الألماني: تسجيل 2352 إصابة جديدة و215 وفاة بفيروس كورونا في ألمانيا.
وزارة السياحة التايلندية: تراجع نسبة توافد السياح الصينيين بنسبة 94.2%.
وزارة السياحة التايلندية: تراجع نسبة توافد السياح الأجانب خلال شهر مارس بنسبة 76.4%.
وزارة الصحة السودانية: تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 163.
جامعة جونز هوبكنز: تسجيل أكثر من 1700 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة.
بنما تعلن تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 4992 والوفيات إلى 144.
المكسيك تعلن أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 10544 والوفيات إلى 970.
المكسيك تعلن أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 10544 والوفيات إلى 970.
ترمب يقول إنه وقع الأمر التنفيذي لتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة.