لحظة بلحظة.. تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الخميس 2 أبريل)
وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الخميس، 2 أبريل/نيسان:
لحظة بلحظة
مراسل الجزيرة: وزارة الصحة البريطانية تسجل 569 وفاة جديدة و4244 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 33718 .
مراسل الجزيرة: ارتفاع طلبات معونات البطالة بالولايات المتحدة إلى 10 ملايين مسجلة رقما قياسيا للأسبوع الثاني.
وزارة الصحة السعودية: 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 21 وفاة.
وزارة الصحة السعودية: عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 328 بعد تعافي 64 مصابا.
وزارة الصحة السعودية: 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 1885 .
مراسل الجزيرة: السويد تؤكد تسجيل 43 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الوفيات إلى 282 .
مراسل الجزيرة: السلطات الصحية في السويد تسجل 519 إصابة جديدة بفيروس كورونا لتصل الإصابات إلى 5466 .
مراسل الجزيرة: وزارة الصحة في جيبوتي تسجل 7 إصابات جديدة وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 40 .
وكالة الأنباء السعودية: فرض حظر التجوال في مكة والمدينة على مدى 24 ساعة بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر.
مراسل الجزيرة: تسجيل 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا في النرويج ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4935 .
وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 635 .
المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا يعلن شفاء أول إصابة بفيروس كورونا في طرابلس.
وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 124 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3160 .
وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 2875 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 50468 حالة إصابة.
وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 6120 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 110238 إصابة.
وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 616 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10003 حالات وفاة.
5 وفيات جديدة في ماليزيا بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 50 حالة وفاة وتسجيل 206 إصابات جديدة ليرتفع العدد إلى 1106 إصابات.
وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 1384 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 15348 .
وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 183 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1011 .
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 494 .
الحكومة الفلسطينية: تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا جميعها لعمال عائدين من إسرائيل ليرتفع الإجمالي إلى 155 .
وزارة الصحة الكويتية تعلن تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 342 .
مراسل الجزيرة: الدنمارك تعلن تسجيل 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3355 .
مراسل الجزيرة: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدخل الحجر الإلزامي مرة أخرى بعد الإعلان عن إصابة وزير الصحة الإسرائيلي بفيروس كورونا.
السلطات الروسية تعلن تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 30 .
السلطات الروسية تعلن تسجيل 771 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3548 .
وزارة الصحة المغربية: تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 676 .
الرئيس الإيراني: أزمة كورونا قد تمتد لأشهر أو لنهاية العام والقيود بشأن التجمعات ستستمر في الفترة المقبلة.
وزارة الصحة العمانية: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 231 .
مراسل الجزيرة: وفاة سفيرة الفلبين في لبنان في أحد مستشفيات بيروت جراء إصابتها بفيروس كورونا.
وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في أربيل ليرتفع الإجمالي إلى 190 .
وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6211 إصابة بينها 29 وفاة.
وزير الصحة الكويتي: شفاء مصاب بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 81 متعاف.
رويترز: 3 وفيات جديدة في تايلاند بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 15 وتسجيل 104 إصابات جديدة ليرتفع العدد إلى 1875 إصابة.
وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 29 .
الجيش الإسرائيلي: 97 جنديا وضابطا أصيبوا بفيروس كورونا و3023 يخضعون للحجر الصحي بينهم رئيس هيئة الأركان.
جامعة جونز هوبكنز: وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز عتبة الـ 5 آلاف.
جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 884 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في يوم واحد في حصيلة قياسية جديدة.
وزارة الصحة الفرنسية: تسجيل 4861 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 56989 حالة.
مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية: نعمل بشكل جيد للحصول على لقاح ضد كورونا خلال سنة إلى سنة ونصف.
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان بفيروس كورونا.
ترمب: ندرس خطة لوقف الرحلات الجوية الداخلية إلى المناطق الأكثر تضررا من فيروس كورونا.
جامعة جونز هوبكنز: 552 حالة وفاة وأكثر من 23 ألف إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في أقل من 12 ساعة.
وزير العدل الأمريكي: نحن في حرب حاليا ضد المنظمات الإجرامية في نفس هذا الظرف الذي نواجه فيه كورونا.