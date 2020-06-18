الخميس 18 يونيو 2020 23:33
لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الخميس 18 يونيو/حزيران)
حتى مساء الخميس، تجاوز مجمل عدد مصابي كورونا 8 ملايين و520 ألفًا، توفي منهم أكثر من 453 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و490 ألفًا، وفق موقع "ورلدوميتر".
وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الخميس 18 من يونيو/حزيران:
لحظة بلحظة
- نقابة الأطباء في مصر: وفاة 4 أطباء اليوم جراء إصابتهم بفيروس كورونا.
- مجلس الوزراء الكويتي: إلزام كافة شركات الطيران التي تقل رحلات إلى الكويت بطلب تحليل لكل راكب على نفقته الخاصة قبل صعود الطائرة.
- مجلس الوزراء الكويتي يقرر تعديل وقت الحظر ليكون من الساعة 7 مساء إلى 5 صباحا اعتبارا من 21 يونيو.
- مجلس الوزراء الكويتي يقرر إلغاء العزل التام المفروض على مناطق حولي والنقرة وميدان حولي وخيطان اعتبارا من الأحد المقبل.
- تركيا تسجل وفاة 21 شخصا وإصابة 1304 آخرين بفيروس كورونا بزيادة وفاتين وانخفاض 125 إصابة عن حصيلة الأمس.
- لجنة مواجهة وباء كورونا في اليمن تعلن تسجيل 4 وفيات و7 إصابات جديدة بفيروس كورونا بانخفاض 26 وفاة و10 إصابات عن حصيلة الأمس.
- وزارة الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 12 وفاة و117 إصابة جديدة بفيروس كورونا بزيادة وفاة واحدة وانخفاض 4 إصابات عن حصيلة الأمس.
- وزارة الصحة العراقية تعلن تسجيل 83 وفاة جديدة بسبب كورونا في أعلى حصيلة وفيات يومية بالفيروس.
- وزارة الصحة العراقية تعلن تسجيل 1463 إصابة جديدة بفيروس كورونا بانخفاض 91 حالة عن حصيلة أمس.
- وزارة الصحة العمانية: تسجيل 739 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 26818.
- روسيا تعلن تسجيل 182 وفاة و7790 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 7660 والإصابات إلى 561091.
- العفو الدولية وثقت اعتقال 8 من العاملين بالمجال الصحي في مصر بين مارس ويونيو بسبب تعليقات بمواقع التواصل.
- العفو الدولية: السلطات المصرية استخدمت اتهامات ملفقة منها الإرهاب لتوقيف الطواقم الطبية بشكل تعسفي.
- العفو الدولية تدعو السلطات المصرية للتوقف فورا عن ترويع الطواقم الطبية لانتقادها معالجة الحكومة لأزمة كورونا.
- قطر تسجل 1267 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات و1470 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة بزيادة 170 إصابة وحالتي وفاة عن اليوم السابق.
- السعودية تسجل 4757 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 48 وفاة و2253 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة بانخفاض 162 إصابة وزيادة 9 وفيات عن اليوم السابق.
- وزير الدولة لشؤون الإعلام في مصر أسامة هيكل يعلن دخوله الحجر المنزلي نتيجة مخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا.
- الإمارات تسجل 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 3 وفيات و 704 حالات تعافٍ خلال 24 ساعة بزيادة 6 إصابات وحالة وفاة عن اليوم السابق.
- الكويت تسجل 541 إصابة بفيروس كورونا و616 حالة تعاف و حالتي وفاة خلال 24 ساعة بانخفاض 34 إصابة وحالة وفاة عن اليوم السابق.
- إيران تسجل 2596 إصابة بفيروس كورونا و87 وفاة خلال 24 ساعة بانخفاض 16 إصابة و33 وفاة عن اليوم السابق.
- نقابة الأطباء المصرية تعلن عن وفاة طبيبين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
- عمان تسجل 739 إصابة بفيروس كورونا و1467 حالة تعافٍ و3 وفيات خلال 24 ساعة بانخفاض 71 إصابة عن اليوم السابق.
- روسيا تسجل 7790 إصابة بفيروس كورونا و 9621 حالة تعافٍ إضافة إلى 182 وفاة خلال 24 ساعة بانخفاض 53 إصابة و12 وفاة عن اليوم السابق.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية