لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الخميس 14 مايو/أيار)
وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم الخميس، 14 من مايو/آيار 2020:
لحظة بلحظة
وزارة الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات ليبلغ إجمالي الإصابات 6442 والوفيات 529.
غريفيث: يواجه سكان عدن على وجه الخصوص تفشي كورونا وأمراض أخرى تشمل الملاريا وحمى الضنك.
غريفيث: هناك حاجة لإجراءات عاجلة لمساعدة اليمن على مواجهة فيروس كورونا الذي ينتشر بمعدل غير معروف.
السلطات الصحية في السويد: تسجيل 673 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 28582
وزارة الصحة السعودية: تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الوفيات بالفيروس إلى 283.
وزارة الصحة السعودية: تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 46869.
مراسل الجزيرة: بوتين يعلن إصابة وزير التعليم الروسي بفيروس كورونا.
موقع جونز هوبكنز: تسجيل 20748 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1747 حالة وفاة بالولايات المتحدة في 24 ساعة.
وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 6 حالات وفاة جديدة من المصابين بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الوفيات 88.
الصحة الكويتية: تسجيل 947 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 11975.
وزارة الصحة القطرية: تسجيل 1733 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 28272.
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 886.
وزارة الصحة المغربية: تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي عدد الإصابات يرتفع إلى 6593.
وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 208.
وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 698 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 21084.
وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1808 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 114533.
وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6854.
وزارة الصحة الإيرانية: تسجیل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6854.
وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 506 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 229540.
وزارة الصحة الإسبانية: 217 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 27321.
المركز الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 93 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2305.
المركز الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 9974 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 252245
أ ف ب: وكالة الأدوية الأوربية تتوقع إنتاج لقاحات فيروس كورونا خلال عام وفقا لأكثر السيناريوهات تفاؤلا.
وزارة الصحة العمانية: تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 4341.
وزارة الصحة الأفغانية: 413 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى5239.
وزارة الصحة بحكومة الوفاق الليبية: 14 جريحا بقصف قوات حفتر مناطق سكنية وسط طرابلس ومستشفى شارع الزاوية.
وزارة الصحة البرازيلية: 749 وفاة بفيروس كورونا و11385 إصابة في غضون 24 ساعة.
رويترز عن ترمب: تفاجأت بتصريحات فاوتشي بشأن مخاطر فتح الاقتصاد مبكرا وجوابه غير مقبول.