الجمعة 12 يونيو 2020 00:11
لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الخميس 11 يونيو/حزيران)
حتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 7 ملايين و545 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 421 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين و830 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر".
وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الخميس، 11 يونيو/آذار:
لحظة بلحظة
- وزارة الصحة المصرية تعلن تسجيل 35 وفاة و1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الوفيات 1377 والإصابات 39726.
- وزارة الصحة الموريتانية: 3 وفيات و156 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الوفيات 74 والإصابات 1439.
- وزارة الصحة التركية تعلن تسجيل 17 وفاة و987 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الوفيات 4763 والإصابات 174023 وتعافي 1021 من المصابين بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي حالات التعافي 147860.
- وزير الصحة التركي: عدد اختبارات كورونا تجاوز 2.5 مليون ونسبة المتعافين بلغت 85% حتى اليوم.
- وزارة الصحة المغربية تعلن تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 8537.
- وزارة الصحة الإيطالية تعلن تسجيل 53 وفاة و379 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الوفيات 34167 والإصابات 236142.
- وزارة الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10589 والوفيات إلى 741.
- وزارة الصحة الإسبانية تعلن تسجيل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 242707.
- الصحة البريطانية تقول إنه تم إجراء 6 ملايين و240 ألف مسحة للكشف عن المصابين بفيروس كورونا حتى الآن وإجمالي الإصابات يصل إلى 291409 والوفيات 44700.
- وزير الصحة البريطاني: نلاحظ انخفاض أعداد الوفيات والإصابات اليومية بسبب فيروس كورونا.
- الصحة الفرنسية: تسجيل 27 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 29346.
- موقع جونز هوبكينز: 807 وفيات و19717 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.
- حاكم نيويورك: الأوضاع عندنا مستقرة ولاحظنا ارتفاعا في أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في الولايات الأخرى بعد تخفيف القيود.
- وزارة الصحة الأردنية: تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 890.
- وزارة الصحة العراقية تعلن تسجيل 1261 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16675 والوفيات إلى 457.
- وزارة الصحة التركية: 17 وفاة و987 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الوفيات 4763 والإصابات 174023.
- وزارة الصحة الأردنية: تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 890.
- وزارة الصحة السعودية: تسجيل 38 وفاة و3733 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
- وزارة الصحة القطرية: 3 وفيات و1476 إصابة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 69 والإصابات إلى 75071.
- مصر تمدد حظر حركة المواطنين من 8 مساء حتى 4 صباحا لمدة أسبوعين.
- مصر تدرس فتح دور العبادة اعتبارا من أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بـ فيروس كورونا.
- المفوضية الأوربية توصي بفتح الحدود الخارجية للاتحاد الأوربي أمام دول غرب البلقان في 1 يوليو/تموز.
- مصر تقرر السماح ببعض الرحلات الدولية ودخول السياح إلى بعض المحافظات الساحلية الأقل تضررا من فيروس كورونا اعتبارا من أول يوليو/تموز.
- المفوضية الأوربية توصي برفع كل القيود على الحدود الأوربية الداخلية في 15 يونيو/حزيران.
- وزارة الصحة الكويتية تسجل 4 وفيات جديدة بـفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 279.
- وزارة الصحة الكويتية تسجل شفاء 849 من المصابين بـفيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 24137.
- وزارة الصحة الإيرانية تسجل 78 وفاة و2238 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.
- وسائل إعلام مصرية: وزير الإسكان يقرر عزل نفسه منزليا لمخالطته أحد المصابين بـفيروس كورونا.
- وزارة الصحة المغربية تسجل 25 إصابة جديدة بـفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8533.
- رويترز: الخطوط الجوية النمساوية ستستأنف رحلاتها إلى 36 وجهة في أوربا الأسبوع القادم.
- وزارة الصحة الإندونيسية تسجل 41 وفاة و979 إصابة جديدة بـفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 2000 وفاة والإصابات إلى 35295.
- وزارة الداخلية الكويتية: 268 إصابة مؤكدة بـفيروس كورونا بين النزلاء بالسجن المركزي وتعافي 225 آخرين.
- السلطات الصحية السويدية: تسجيل 1474 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 48288.
- نقابة الأطباء المصرية تعلن ارتفاع عدد الوفيات بين الأطباء بسبب فيروس كورونا إلى 57.
- وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 34432.
- وزارة الصحة الإماراتية: وفاتان و479 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 40986.
- وزارة الصحة الإيرانية: 78 وفاة و2238 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 8584 والإصابات إلى 180156.
- وزارة الصحة البلجيكية: 16وفاة و142 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9636 والإصابات إلى 59711.
- وزارة الصحة العمانية: 5 وفيات و1067 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 89 والإصابات إلى 19954.
- السلطات الصحية الروسية: تسجيل 174 وفاة و 8779 إصابة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الأخيرة.
- رويترز: طيران الإمارات تعلن عن تسيير 4 رحلات إلى القاهرة لمساعدة المصريين على العودة إلى بلادهم.
- شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" تعلن نيتها إلغاء 22 ألف وظيفة في فروعها حول العالم بسبب جائحة كورونا.
- عدد الإصابات المؤكدة بـفيروس كورونا في روسيا يتجاوز 500 ألف إصابة.
- وزارة الصحة الأفغانية: 21 وفاة و748 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 22890.
- وزارة الصحة البحرينية: تسجيل حالة وفاة و468 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
- وزارة الصحة الباكستانية: 55 وفاة و3514 إصابة جديدة بكورونا ليبلغ إجمالي الوفيات 2310 والإصابات 117216.
- جامعة جونز هوبكنز: الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تتخطى مليونين وعدد الوفيات يتجاوز 112 ألفا.
- البرازيل: تسجيل 1274 وفاة بفيروس كورونا و32913 إصابة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 39680 والإصابات إلى 772416.
- السودان: تسجيل 12 وفاة بفيروس كورونا و155 إصابة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 401 والإصابات إلى 6582.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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