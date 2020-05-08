لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الجمعة 8 من مايو/أيار)
وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم الجمعة، 8 من مايو/آيار 2020:
لحظة بلحظة
اليمن يسجل حالة وفاة و9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع الإجمالي إلى 7 وفيات و34 إصابة.
ترمب: فيروس كورنا قدم من الصين وأستبعد أن تكون بيجين قد أطلقته عمدا.
مراسل الجزيرة: الكويت تقرر فرض حظر تجوال كلي اعتبارا من عصر الأحد وحتى نهاية مايو للحد من تفشي فيروس كورونا.
وزارة الصحة السعودية: 10 وفيات و1701 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 229 وفاة و35432 إصابة.
وزارة الصحة القطرية: تسجيل 1311 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 20201.
وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 3 حالات وفاة و641 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وزير الصحة الكويتي عبر تويتر: أعزي نفسي والزملاء بوفاة الطبيب طارق حسين مخيمر جراء إصابته بفيروس كورونا.
وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 229 حالة وفاة و1410 إصابات جديدة بفيروس كورونا.
لبنان: تسجيل حالة وفاة و12 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 26 والإصابات إلى 796.
وزارة الصحة المغربية: تسجيل حالتي وفاة و113 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع الإجمالي إلى 185 وفاة و5661 إصابة.
وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 55 وفاة و1556 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وزارة الصحة الإماراتية: 9 حالات وفاة و553 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 265.
وزارة الصحة الكويتية: شفاء 85 حالة من فيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2466.
وزارة الصحة العمانية: 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 3112.
مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: 98 وفاة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 1723.
مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 10699 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 187859.
عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا يتجاوز 270 ألفاً وحالات الشفاء أكثر من مليون و334 ألفاً.