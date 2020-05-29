الجمعة 29 مايو 2020 19:46
لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الجمعة 29 من مايو/آيار)
اقترب عدد المصابين في العالم بفيروس كورونا المستجد من ستة ملايين شخص فيما تجاوزت أعداد الوفيات 363 ألف وفاة، وذلك حسب مواقع لرصد انتشار الفيروس.
وحسب تلك المواقع تعافى أكثر من مليونين و622 ألف شخص من الإصابة بالفيروس منذ الإعلان عنه للمرة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
إصابات ووفيات
- قطر: 3 وفيات و1993 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 36 والإصابات إلى 52907.
- الكويت: تسجيل 9 وفيات و1072 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
- الإمارات: تسجيل وفاتين و638 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الوفيات 260 والإصابات 33170.
- السعودية: 17 وفاة و1581 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الوفيات 458 والإصابات 81766.
- البحرين: تسجيل 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
- سلطنة عمان: تسجيل 811 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 9820.
- العراق: تسجيل 6 حالات وفاة و416 إصابة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 5 آلاف و873 إصابة، والوفيات إلى 186 وفاة.
- لبنان: تسجيل 4 إصابات جديدة ليصل الإجمالي إلى1172 إصابة.
- إيران: تسجيل 50 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7677 وفاة.
- إيران: تسجيل 2819 إصابة ليرتفع العدد إلى أكثر من 146 ألف إصابة.
- أفغانستان: 11 وفاة و623 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 13659.
- باكستان: 57 وفاة و2636 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1317 والإصابات إلى 64028.
- الهند: تسجيل 7466 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 165799 حالة.
- الهند: تسجيل 175 وفاة ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 4706 حالة.
- ألمانيا: تسجيل 560 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة 180458 حالة.
- ألمانيا: تسجيل 39 وفاة ليبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس 8450 حالة.
- بلجيكا: 42 وفاة و212 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الوفيات 9430 والإصابات 58061.
- روسيا: 232 وفاة و8572 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4374 والإصابات إلى 387623.
- البرازيل: تسجيل رقم قياسي من الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 26417.
- جامعة جونز هوبكنز: 1297 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.
- الولايات المتحدة تسجل أعلى عدد وفيات بنحو 103 آلاف وفاة، وأكثر من مليون 772 ألف إصابة.
- وفاة رضيع بكورونا في سويسرا للمرة الأولى منذ بدء انتشار الفيروس.
مستجدات
- استئناف صلاة الجماعة في مساجد تركيا عقب أكثر من شهرين على إغلاقها.
- اليونان تفتح مطارين أمام السياح من 29 دولة اعتبارا من 15 من يونيو/ حزيران.
- النمسا تلغي الالتزام بوضع الأقنعة الواقية تدريجيا منتصف يونيو/ حزيران.
- الدنمارك تعتزم استقبال سائحين من النرويج وألمانيا وأيسلندا اعتبارا من 15 يونيو/ حزيران.
- مجموعة رينو لصناعة السيارات تلغي نحو 15 ألف وظيفة حول العالم، أي نحو 8 في المئة من موظفيها.
- إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا تستأنف دوريات كرة القدم في يونيو/ حزيران.
- الاتحاد الدولي للدراجات النارية يعلن إلغاء سباقي الجائزة الكبرى في بريطانيا في أغسطس/ آب وفي هولندا في أكتوبر/ تشرين الأول.
المصدر
الجزيرة
وكالات