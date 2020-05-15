لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الجمعة 15مايو/أيار)
وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، الجمعة 15 من مايو/أيار 2020
ألمانيا
أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع 913 ليصل إلى 173152.
كما أفادت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع 101 ليصل إلى 7824.
بريطانيا
قالت وزارة الصحة البريطانية إن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 384 إلى 33998 شخصا.
وذكرت الحكومة أن عدد الوفيات يغطي الفترة حتى الساعة 1600 بتوقيت غرينتش أمس الخميس.
وبلغ عدد المصابين بالفيروس 236711 شخصا حتى الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة.
إسبانيا
سجلت إسبانيا 138 حالة وفاة بكورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 27 ألفا و459.
جاء ذلك في تحديث وزارة الصحة الإسبانية لمعطيات الفيروس، الجمعة، إذ تم تسجيل 549 إصابة جديدة لترتفع الحصيلة إلى 230 ألفا و183.
ووصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 144 ألفا و783، إثر شفاء ألف و409 أشخاص.
وتأتي العاصمة مدريد في صدارة المدن الإسبانية الأكثر تضررا من تفشي كورونا، بـ 66 ألفا و5 إصابات، و8 آلاف و809 حالات وفاة.
إندونيسيا
قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية إن البلاد سجلت 490 حالة إصابة جديدة إضافة إلى 33 وفاة بفيروس كورونا ليصل اجمالي عدد حالات الإصابة إلى 16496 والوفيات إلى 1076.
وأضاف يوريانتو أن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا أجرت فحوصا لما يصل إلى 132060 شخصا.
وذكر أيضا أن 34360 مريضا يشتبه في إصابتهم بمرض كوفيد-19، وهو مرض تنفسي.
ماليزيا
قالت وزارة الصحة إن ماليزيا رصدت 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة ولم تسجل وفيات.
وبلغ العدد الكلي للإصابات هناك 6855 حالة فيما بلغت حصيلة الوفيات 112 شخصا.
الفلبين
قالت وزارة الصحة في الفلبين إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز حاجز 12 ألف حالة فيما توفي أكثر من 800 شخص بالمرض.
وقالت الوزارة في إعلان إنها سجلت 16 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 806 وفيات، وكذلك 215 حالة إصابة جديدة ليصل عدد الإصابات إجمالا إلى 12091. لكنها ذكرت أيضا أن 123 مريضا آخر تماثل للشفاء ما رفع إجمالي عدد المتعافين إلى 2460.
سنغافورة
قالت وزارة الصحة في سنغافورة إنها رصدت 793 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات هناك إلى 26891 حالة.
تايلند
سجلت تايلند سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة في حين ظل عدد الوفيات 56 بلا تغيير.
وذكر تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة أن كل الحالات الجديدة كانت بين أشخاص قدموا من باكستان الأسبوع الماضي وهم خاضعون للحجر الصحي التابع للدولة.
وأكدت تايلند إصابة 3025 شخصا بفيروس كورونا إجمالا منذ بدء تفشيه بها في يناير/كانون الثاني.
وأعلنت هذا الأسبوع توقف حدوث وفاة نتيجة المرض وذلك للمرة الأولى منذ شهرين.
إيران
أعلنت إيران ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 6 آلاف و902، إثر تسجيل 48 حالة.
وقال متحدث وزارة الصحة كيانوش جهانبور، إن الساعات الـ 24 الأخيرة شهدت تسجيل 2102 إصابة، ليبلغ الإجمالي 116 ألفا و635 مؤكدا أن هذه المرة الأولى التي يتخطى فيها عدد الإصابات حاجر الألفين منذ 7 من نيسان/ أبريل الماضي.
وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 91 ألفا و836 شخصا. ولفت إلى أن ألفين و727 مصاباً حالتهم حرجة.
وأشار جهانبور، إلى إجراء 658 ألفا و604 اختبارات حتى الآن في عموم إيران.
المكسيك
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 257 حالة وفاة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 4 آلاف و477.
وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي إصابات كورونا في البلاد، بلغ 42 ألفاً و595، عقب تسجيل ألفين و409 حالات جديدة. وأوضحت أن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ 28 ألفاً و475.
روسيا
ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، إلى 262 ألفا و843، إثر تسجيل 10 آلاف و598 حالة جديدة.
وأفاد بيان صادر عن المركز الروسي لمكافحة كورونا، الجمعة، أن البلاد شهدت 113 حالة وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى ألفين و418.
وأوضح البيان أن عدد المتعافين بلغ 58 ألفا و226، إثر شفاء 4 آلاف و696.
وأشار البيان إلى أن نسبة الزيادة اليومية في الإصابات تُقدر بـ 4.2 بالمئة، لافتا إلى 42.5 بالمئة من المصابين الجدد لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس.
الصين تسجل 4 إصابات وكوريا الجنوبية 27
سجلت الصين 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وكوريا الجنوبية 27 إصابة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في بيان، تشخيص 4 إصابات جديدة في عموم البلاد، وعدم تسجيل أي وفيات بكورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وأوضحت أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في مقاطعة جيلين (شمال شرق)، مشيرا إلى ارتفاع الحصيلة إلى 82 ألف و933، وخضوع 91 مصابا للعلاج في المشافي.
وبينت اللجنة، أن إجمالي عدد المتوفين بسبب كورونا في عموم البلاد بلغ 4 آلاف و633.
أما في كوريا الجنوبية، فأعلن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 27 حالة بينهم 5 قادمين من الخارج، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وأوضح المركز في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 11 ألفا و18، توفي منهم 260 شخصا.
البرازيل
اقترب عدد وفيات فيروس كورونا في البرازيل من حاجز الـ 14 ألفا، بعد تسجيل 844 حالة جديدة.
وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و993 إثر تسجيل 844 حالة جديدة في غضون الـ24 ساعة الأخيرة.
فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 202 ألفا و918 بعد تسجيل 13 ألفا و944 حالة.
وتتصدر البرازيل دول أمريكا اللاتينية على صعيد الإصابات والوفيات، فيما تأتي في المرتبة السادسة عالميا من حيث الإصابات.
كندا
ارتفع عدد وفيات كورونا في كندا إلى 5 آلاف و576، إثر تسجيل 293 حالة وفاة جديدة.
وحسب معطيات وزارة الصحة الكندية، سجلت البلاد ألفين و244 إصابة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 73 ألف و401 إصابة.
من جانب آخر، شملت الحكومة الكندية الطلاب أيضا بحملة دعم المواطنين الذين فقدوا أعمالهم بسبب تفشي كورونا، والتي أعلنت عنها مؤخرا.
السودان
أعلن السودان، فجر الجمعة، عن تسجيل 146 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، وحالة وفاة واحدة، خلال الـ24 ساعة المنقضية.
وأفاد بيان عن وزارة الصحة "بهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 1964 حالة متضمنة 91 وفاة".
وأضاف "وقد تماثلت 7 حالات للشفاء، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 205 حالات".
تونس: لا إصابات أو وفيات بكورونا
أعلنت تونس أنها لم تسجل أية إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك لليوم الخامس على التوالي.
وقال بيان لوزارة الصحة التونسية إن "عدد الإصابات استقر عند ألف و32 حالة، فيما استقر عدد الوفيات عند 45 وفاة".
وأضافت الصحة أن عدد حالات الشفاء قد ارتفع إلى 770، وهو ما يعادل 75 في المئة من الحالات المسجلة إلى حد اليوم.
وتابعت الصحة التونسية موضحة أن عدد الاختبارات التي أجرتها بلغ 34 ألفا و323 تحليلا مخبريا.
موريتانيا.. وزير الصحة يدخل الحجر الصحي
أعلن وزير الصحة الموريتاني، محمد نذيو ولد حامد أنه قرر دخول الحجر الصحي بعد التأكد من إصابة أحد المسؤولين في الوزارة، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الوزير نشرته وزارة الصحة عبر صحفتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأعلنت وزارة الصحة الموريتانية حتى، مساء أمس الخميس، تسجيل 4 إصابات جديدة بالفيروس في البلاد، رفعت إجمالي الإصابات إلى 20 بينها وفاتان و6 حالات تعاف.
بيرو
ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في بيرو إلى 2267 حالة، بعد تسجيل 98 وفاة خلال الـ24 المنقضية.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة في بيرو، مساء الخميس.
البيان أشار كذلك إلى تسجيل 4298 إصابة خلال 24 ساعة رفعت الإجمالي إلى 80 ألفًا و406 حالات، فيما بلغ عدد المتعافين 25 ألفًا و151، بعد تسجيل 827 حالة جديدة.
وسُجلت أول إصابة بالفيروس في بيرو يوم 6 مارس/آذار الماضي، فيما كانت أول وفاة في 20 من الشهر نفسه.
وزير الخارجية الصيني يعلن سيطرة بلاده على جائحة كورونا
قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن بلاده نجحت في السيطرة على فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
جاء ذلك خلال مكالمات هاتفية أجراها الخميس مع نظرائه في كل من المجر والبوسنة والهرسك وإستونيا، حسب بيان لوزارة الخارجية الصينية.
وأشار الوزير إلى أن الصين "تمكنت من السيطرة على الجائحة عبر جهود مضنية واستثنائية".
وذكر أن الصين تشهد عودة تدريجية لأنشطة الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الراهن.
وأضاف وانغ أن ساسة بعض الدول يصرون على تسييس الجائحة وتشويه دور منظمة الصحة العالمية.
وأكد أن تلك الخطوات من شأنها تقويض الجهود الدولية في مكافحة الفيروس.
وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في بيان الجمعة، تشخيص 4 إصابات جديدة في عموم البلاد، وعدم تسجيل أية وفيات بكورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.