فيروس كورونا
الأربعاء 8 يوليو 2020 00:30

لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الثلاثاء 7 يوليو/تموز)

حتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 11 مليونا و870 ألفا
رويترز
حتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 11 مليونا و870 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 544 ألفا، وتعافى أكثر من 6 ملايين و825 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم الثلاثاء، 7 يوليو/تموز:

لحظة بلحظة
  • وزارة الصحة المصرية تعلن تسجيل 67 وفاة و1057 إصابة جديدة بفيروس كورونا بانخفاض 12 وفاة وزيادة 88 إصابة عن حصيلة الإثنين.
  • مصادر للجزيرة مباشر: نقل الصحفي المصري محمد منير إلى مستشفى العجوزة بالقاهرة بعد إصابته بفيروس كورونا.
  • السلطات الصحية في اليمن: تسجيل 3 وفيات بفيروس كورونا و13 إصابة جديدة.
  • مصادر طبية مصرية: تجديد حبس 4 أطباء 15 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية انتقادهم لأداء السلطات في التعامل مع أزمة كورونا.
  • منظمة الصحة العالمية: الأوضاع في أمريكا اللاتينية لا تبدو جيدة مع ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا.
  • الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد.
  • تركيا تعلن تسجيل 19 وفاة و1053 إصابة جديدة بفيروس كورونا بزيادة 3 حالات وفاة وانخفاض 33 إصابة عن حصيلة الإثنين إضافة إلى تعافي 2297.
     
    ظهور بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجد في سوق شينفادي بالعاصمة الصينية بيجين
  • وزارة الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 9 وفيات و475 إصابة جديدة بفيروس كورونا بزيادة حالتي وفاة و12 إصابة عن حصيلة الإثنين.
  • السعودية تسجل 49 وفاة و3392 إصابة جديدة بفيروس كورونا بانخفاض 3 وفيات و815 إصابة عن الأمس. 
  • صحيفة بيلد الألمانية: ولاية ساكسونيا ستسمح لمشجعي كرة القدم بحضور المباريات اعتباراً من سبتمبر المقبل.
  • الإمارات تسجل حالتي وفاة و532 إصابة جديدة بفيروس كورونا بزيادة وفاة واحدة و4 إصابات عن الأمس.
  • الكويت تسجل 4 وفيات و601 إصابة بفيروس كورونا بانخفاض حالة وفاة و102 إصابة عن الأمس.
  • وزارة الصحة الفلسطينية تعلن تسجيل 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا.
     
    عامل يرش مواد لمكافحة فيروس كورونا المستجد في شوارع العاصمة المصرية
    عامل يرش مواد لمكافحة فيروس كورونا المستجد في شوارع العاصمة المصرية
  • إيران تسجل 200 وفاة و2637 إصابة جديدة بفيروس كورونا بزيادة 40 وفاة و24 إصابة عن الأمس.
  • نقابة الأطباء المصرية تعلن وفاة طبيبين بسبب فيروس كورونا لترتفع وفيات الأطباء إلى 101 استنادا إلى بيانات النقابة.
  • روسيا تسجل 198 وفاة و6368 إصابة جديدة بفيروس كورونا بزيادة 63 وفاة وانخفاض 243 إصابة عن الأمس.
  • وفاة المعتقل خالد عبد الرؤوف جراء إصابته بفيروس كرونا في سجن بنها العمومي بمصر.
  • وزارة الصحة السودانية تعلن تسجيل 8 وفيات و127 إصابة جديدة بفيروس كورونا بزيادة 7 وفيات و49 إصابة عن آخر حصيلة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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