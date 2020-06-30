فيروس كورونا
الأربعاء 1 يوليو 2020 00:49

لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الثلاثاء 30 يونيو/حزيران)

حتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 10 ملايين و510 ألفا
سياتل تايمز
حتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 10 ملايين و510 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 511 ألفا، وتعافى أكثر من 5 ملايين و730 ألفا، وفق موقع "وورلدميتر".

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم 30 من يونيو/حزيران:

لحظة بلحظة 
  • مصادر للجزيرة: وفاة 5 أطباء اليوم بفيروس كورونا ترفع إجمالي وفيات أطباء مصر إلى 106.
  • اللجنة اليمنية العليا لمواجهة فيروس كورونا: تسجيل 8 وفيات و30 إصابة جديدة بالفيروس.
  • وزارة الصحة التركية تسجل 16 وفاة و1293 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتراجع 81 إصابة عن أمس.
  • سلطنة عُمان تقرر الإبقاء على إغلاق محافظة ظفار وولاية مصيرة لمواجهة فيروس كورونا حتى 17 يوليو.
  • وزارة الصحة القطرية تسجل 982 إصابة جديدة بـفيروس كورونا بزيادة 289 إصابة عن الأمس إضافة إلى شفاء 1394 من المصابين.
  • وزارة الصحة الكويتية تسجل 4 وفيات بـفيروس كورونا إضافة إلى 671 إصابة جديدة بزيادة 89 إصابة عن الأمس.
  • وزارة الصحة العراقية تسجل 104 وفيات جديدة بـفيروس كورونا إضافة إلى 1958 إصابة جديدة بانخفاض 182 إصابة عن الأمس.  
  • وكالة الأنباء السورية: تسجيل 10 إصابات بـفيروس كورونا لأشخاص مخالطين ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 279.
  • وزارة الصحة الإماراتية تسجل حالة وفاة إضافة إلى 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا بانخفاض 28 إصابة عن الأمس.
  • الصحة الإيرانية تسجل 147 وفاة جديدة بفيروس كورونا بانخفاض 15 وفاة عن الأمس إضافة إلى 2457 إصابة جديدة بانخفاض 79 إصابة عن الأمس.
  • وزارة الصحة المغربية تسجل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12385.
  • الصحة العمانية تسجل 7 وفيات وتعافي 1003 من المصابين بفيروس كورونا إضافة إلى 1010 إصابات جديدة بزيادة 100 إصابة عن أمس.
  • روسيا تسجل 154 وفاة جديدة بـفيروس كورونا بزيادة 61 وفاة عن أمس وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 9320.
  • روسيا تسجل 6693 إصابة جديدة بـفيروس كورونا بانخفاض 26 إصابة عن أمس وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 647849.
  • الصحة الفلسطينية تسجل 255 إصابة جديدة بـفيروس كورونا في أعلى معدل يومي للإصابة بالضفة الغربية منذ بداية الوباء.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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