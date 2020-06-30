الأربعاء 1 يوليو 2020 00:49
لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الثلاثاء 30 يونيو/حزيران)
حتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 10 ملايين و510 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 511 ألفا، وتعافى أكثر من 5 ملايين و730 ألفا، وفق موقع "وورلدميتر".
وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم 30 من يونيو/حزيران:
لحظة بلحظة
- مصادر للجزيرة: وفاة 5 أطباء اليوم بفيروس كورونا ترفع إجمالي وفيات أطباء مصر إلى 106.
- اللجنة اليمنية العليا لمواجهة فيروس كورونا: تسجيل 8 وفيات و30 إصابة جديدة بالفيروس.
- وزارة الصحة التركية تسجل 16 وفاة و1293 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتراجع 81 إصابة عن أمس.
- سلطنة عُمان تقرر الإبقاء على إغلاق محافظة ظفار وولاية مصيرة لمواجهة فيروس كورونا حتى 17 يوليو.
- وزارة الصحة القطرية تسجل 982 إصابة جديدة بـفيروس كورونا بزيادة 289 إصابة عن الأمس إضافة إلى شفاء 1394 من المصابين.
- وزارة الصحة الكويتية تسجل 4 وفيات بـفيروس كورونا إضافة إلى 671 إصابة جديدة بزيادة 89 إصابة عن الأمس.
- وزارة الصحة العراقية تسجل 104 وفيات جديدة بـفيروس كورونا إضافة إلى 1958 إصابة جديدة بانخفاض 182 إصابة عن الأمس.
- وكالة الأنباء السورية: تسجيل 10 إصابات بـفيروس كورونا لأشخاص مخالطين ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 279.
- وزارة الصحة الإماراتية تسجل حالة وفاة إضافة إلى 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا بانخفاض 28 إصابة عن الأمس.
- الصحة الإيرانية تسجل 147 وفاة جديدة بفيروس كورونا بانخفاض 15 وفاة عن الأمس إضافة إلى 2457 إصابة جديدة بانخفاض 79 إصابة عن الأمس.
- وزارة الصحة المغربية تسجل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12385.
- الصحة العمانية تسجل 7 وفيات وتعافي 1003 من المصابين بفيروس كورونا إضافة إلى 1010 إصابات جديدة بزيادة 100 إصابة عن أمس.
- روسيا تسجل 154 وفاة جديدة بـفيروس كورونا بزيادة 61 وفاة عن أمس وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 9320.
- روسيا تسجل 6693 إصابة جديدة بـفيروس كورونا بانخفاض 26 إصابة عن أمس وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 647849.
- الصحة الفلسطينية تسجل 255 إصابة جديدة بـفيروس كورونا في أعلى معدل يومي للإصابة بالضفة الغربية منذ بداية الوباء.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات