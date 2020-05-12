لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الثلاثاء 12 من مايو/أيار)
وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم الثلاثاء، 12 من مايو/آيار 2020:
لحظة بلحظة
مدير مركز الأمراض المعدية الأمريكي: نأمل أن نصل إلى المرحلة الرابعة من اختبارات اللقاحات بحلول فصل الشتاء.
مدير مركز الأمراض المعدية الأمريكي: نعمل على اختبار 8 لقاحات لفيروس كورونا في الفترة الراهنة.
مدير مركز الأمراض المعدية الأمريكي: اختبارات عقار ريمديسفير أظهرت تعافيا أسرع من كورونا بمعدل 30 %.
الصحة السعودية: 9 وفيات و1911 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف يؤكد إصابته بفيروس كورونا ويقول إنه يخضع للعلاج في المستشفى.
وزارة الصحة القطرية: تسجيل 1526 إصابة جديدة بفيروس كورونا يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 25149.
جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 1156 وفاة و18137 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.
وزارة الصحة الكويتية: 10 وفيات و991 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 75 والإصابات إلى 10277.
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 870.
الحكومة اللبنانية تقرر فرض الإغلاق الكامل على عموم البلاد لمدة 4 أيام بدءا من مساء غد الأربعاء.
وزارة الصحة البحرينية: تسجيل وفاة واحدة و173 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
منظمة الصحة العالمية: فيروسات كورونا معقدة جدا ومن الصعب إيجاد لقاحات لها.
وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 176 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 26920.
وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 426 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 228030.
وزارة الصحة المغربية: تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6380.
وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 48 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6733.
وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1481 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 110767.
روسيا تعلن تسجيل 107 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2116.
روسيا تعلن تسجيل 10899 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 232243.
وزارة الصحة العمانية: تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3721.
تسجيل 27 وفاة جديدة بفيروس كورونا في باكستان ليرتفع العدد الإجمالي إلى 705.
تسجيل 551 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان ليرتفع العدد الإجمالي إلى 32029.
ترمب: نائب الرئيس مايك بنس خضع لفحص الإصابة بفيروس كورونا والنتيجة جاءت سلبية.
وزارة الصحة اليمنية: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة.
وسائل إعلام أمريكية: البيت الأبيض يوصي المسؤولين بارتداء الكمامات طيلة الوقت وهم في داخله.